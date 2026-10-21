SSP-Champion Albert Arenas: Plötzlich hat er eine zweite Superbike-Chance

Obwohl Albert Arenas für Yamaha in überragender Manier die Supersport-Weltmeisterschaft gewann , konnte ihm der japanische Hersteller keinen Superbike-Sitz für 2027 anbieten. Denn Andrea Locatelli, Remy Gardner und Stefano Manzi haben einen gültigen Vertrag und den letzten der vier Plätze schnappte sich der aus der MotoGP kommende Jack Miller. Arenas bemerkte anlässlich seiner Trennung von Yamaha, ihm wäre Miller vorgezogen worden, was er als «fair» bezeichnete. Doch auch ohne die Ankunft des Australiers hätte er den Platz nicht bekommen, denn dann wäre Xavier Vierge geblieben – in diesem Jahr regelmäßig bester R1-Pilot.

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Yamaha bot Arenas einen Zweijahresvertrag für 2027 in der Supersport- und 2028 garantiert in der Superbike-WM an. Außerdem hätte er im nächsten Jahr fünf Testtage auf der 1000er erhalten, um sich bestmöglich vorzubereiten. Der Spanier lehnte dankend ab: «Ich gehe das Risiko ein, für die Zukunft das zu finden, was am besten zu mir passt. Ich möchte nicht ein weiteres Jahr Supersport fahren, auch wegen des Alters. Ich will mich entwickeln, deshalb muss ich mutig sein. Ich will mich nicht mit weniger zufriedengeben, sondern Möglichkeiten ergreifen, die sich mir bieten. Als Fahrer will ich an meinen Aufgaben wachsen.»

Arenas verhandelte mit CF Moto

Das Management von Arenas knüpfte Bande mit dem chinesischen Hersteller CF Moto, der im Herbst 2027 in die Superbike-WM einsteigen und spätestens bei der SBK-Premiere in Shanghai Ende Oktober dabei sein will. Doch eine Unterschrift dort hätte bedeutet, dass der Supersport-Champion ein Jahr lang keine Rennen fährt und nur als Testfahrer zum Einsatz gekommen wäre.

In der Woche vor dem SBK-Finale in Jerez wurde die Wahrscheinlichkeit, dass der Italienische Meister Alessandro Delbianco das zweite Superbike neben Lorenzo Baldassarri bekommt, vom Team Go Eleven mit «99,9 Prozent» beziffert. Wie viel solche Aussagen wert sind, zeigte sich, als klar wurde, dass auch Arenas verfügbar ist – ein fahrerisch viel größeres Kaliber.

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Der 29-Jährige, der sechs Grands Prix und den Titel 2020 in der Moto3 gewann und auch in der Moto2 aufs Podium brauste, wurde bei seinem WM-Triumph in diesem Jahr im Schweizer Team AS Yamaha von Snackhersteller Pata unterstützt. Die italienische Firma von Remo Gobbi ermöglicht mit ihrem markant gesteigerten Engagement, dass Go Eleven 2027 erstmals zwei Panigale V4R einsetzen kann. Und inzwischen ist klar, dass Albert Arenas diese pilotieren wird!

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Arenas wurde zuvor auch mit dem Team Marc VDS in Verbindung gebracht, dort wird es aber mit einem Motorrad und Fahrer Sam Lowes weitergehen.

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