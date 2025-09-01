Ralf Schumacher: «Hamilton auf Niveau Volksschule»

​Der sechsfache GP-Sieger und Sky-F1-Experte Ralf Schumacher ordnet die spektakuläre Action von Zandvoort ein: den Fehler von Hamilton, das Pech von Norris, den dritten Platz von Hadjar.

Das war Autosport! Die Fans wurden von der Action auf der traditionsreichen Zandvoort-Rennstrecke von den Sitzen gerissen – tolle Überholmanöver, Kollisionen, umstrittene Strafen, peinliche Fehler, überragende Leistungen, da war wirklich alles drin!

Auch Ralf Schumacher (50) ist begeistert davon, was die Fans in den Dünen an der Nordsee zu sehen bekommen haben. Als GP-Experte unserer Kollegen von Sky hat er sich einigen markanten Ereignissen geäussert.



Der Fehler von Lewis Hamilton

«Sein Patzer war Niveau erste Klasse Volksschule. So langsam bin ich auch etwas ratlos, weil doch niemand daran zweifelt, dass er das kann; aber gleichzeitig setzt er sich selber unter immensen Druck. Wenn da nicht bald etwas passiert, wüsste ich gar nicht, womit er besser beraten wäre, weiterzumachen oder nicht. Es ist im Moment ein wenig tragisch, ihn so zu sehen. Obwohl der Speed immer noch da ist, aber es passiert einfach zu viel drumherum.»



Der Ausfall von Lando Norris

«So verrückt das jetzt klingen wird – das nimmt ein bisschen Druck von seinen Schultern. Der Ausfall war nicht seine Schuld und alles, was er machen kann, ist weiter kämpfen und hoffen, dass er so auf der Strecke die Punkte zurückholt und vielleicht in anderen Situationen ein bisschen Glück hat. Etwas weniger Druck auf dem Kessel kann mental sogar hilfreich sein.»



Isack Hadjar auf Rang 3

«Das ganze Wochenende ist er rundweg grossartig gefahren, und das ist eben auch das Schöne an der Formel 1 – dass es zwischendurch solche Rennen gibt und auf einmal taucht ein Racing Bulls-Pilot auf dem Siegerpodest auf. Das Team tritt schon das ganze Jahr stark, aber das auf diese Weise zu krönen, das ist toll.»



Kimi Antonelli und Mercedes

«Kimi weiss selber, was er falsch gemacht hat. Speed ist auf jeden Fall da. Am Wochenende war es am Anfang ein bisschen zäh, aber im Rennen war er auf Tempo. Es ist schön, wie bei Mercedes nach einem solchen Fehler reagiert wird. Wenn man einem jungen Mann so eine Chance gibt und er ist im Eilverfahren diese ganzen Nachwuchsklassen durchgelaufen, dann braucht er Zeit und Raum für Fehler, und ich finde schön, dass sie ihn da voll unterstützen.»



Aus für Zandvoort nach GP 2026

«Ich sehe hier ein wenig das gleiche Problem wie in Deutschland auch, und ich kann das einfach nicht verstehen, weil so eine Veranstaltung doch weltweit etwas bringt. Die Menschen reisen an, es gibt einen unglaublichen Umsatz in der Region, dazu kommt die Werbung, sein Land so hervorragend zu präsentieren. Wir kommen als Fans und Fachleute hierher und gehen glücklich nach Hause. Das sollte doch dem Staat eine Unterstützung wert sein. Sehr schade.»





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall







WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20