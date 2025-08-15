Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Trübe Aussichten für Hamilton

Vorschau und Zeitplan: Classic-Team-EM in Blankenhain

Von Thoralf Abgarjan
© Copyright-Free

Am 16. August findet im thüringischen Blankenhain die Team-EM statt

Am kommenden Wochenende wird im thüringischen Blankenhain die Classic-Team-EM ausgetragen, wo die Technikgeschichte des Motocross hautnah erlebt werden kann. Die Wetterbedingungen werden perfekt.
Am Samstag, dem 16. August 2025, wird beim MSC Blankenhain in Thüringen die Classic-Team-EM 2025 ausgetragen. Blankenhain liegt in der Nähe von Bad Berka. Classic Veranstaltungen sind nicht nur reine Sportveranstaltungen, sondern ein hautnaher und lebendiger Streifzug durch die Technikgeschichte, die im Motocross-Bereich besonders vielschichtig und interessant ist.

Die ikonischen Viertakt-Bikes von BSA oder ESO aus den 1970er Jahren treten gegen die ruppigen Zweitakter der goldenen 80er Jahre an: Mit dabei sind die legendären tschechischen CZs, KTMs im weißen Design, Husqvarnas und selbstverständlich auch die japanischen Hersteller der späten 70er und 80er Jahre von Suzuki, Kawasaki, Honda und Yamaha.

150 Fahrer aus ganz Europa haben ihre Nennung bereits abgegeben und insgesamt 50 Teams werden in den einzelnen Klassen an den Start gehen.

Erstmals starten neben der Classic-Kategorie auch die Klassen Twinshock, EVO und Super EVO. Wie beim Motocross der Nationen bilden 3 Fahrer ein Team. Die Naturstrecke in Blankenhain wurde für die besonderen Anforderungen der Classic-Veranstaltung aufwändig umgebaut und vorbereitet.

Die Wetterbedingungen werden übrigens perfekt sein: Bei Sonne und leichter Bewölkung werden Temperaturen von 20 Grad erwartet. Die Trainings beginnen am Samstag ab 8:00 Uhr, Start ist um 13:00 Uhr.

Zeitplan Team EM Blankenhain:

13:00 Uhr - EVO/S EVO, Lauf 1
13:25 Uhr - Classic-66, Lauf 1
13:50 Uhr - Classic 66+, Lauf 1
14:15 Uhr - Twinshock Lauf 1

15:30 Uhr - EVO/S EVO Lauf 2
15:55 Uhr - Classic-66, Lauf 2
16:20 Uhr - Classic 66+, Lauf 2
16:45 Uhr - Twinshock Lauf 2

ab 18:00 Uhr - Siegerehrung


