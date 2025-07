Brünn-Sprint: Marquez auf 1, KTM feiert Doppel-Podium

Pedro Acosta lag einige Runden in Führung

Marc Marquez: Sprint-Sieger in Brünn

Der zwölfte Sprint des Jahres war an Drama wieder einmal nicht zu überbieten. Den Zielstrich überfuhr nach einem weiteren Taktikspiel Marc Marquez als Führender. Eine Sensation zeigten Acosta (2.) und Bastianini (3.).

Die Überschriften für eine weitere Pole-Position von WM-Dominator Marc Marquez waren bereits geschrieben. Die Werks-Ducati mit der Nummer 93 war in allen Sektoren mit klaren Bestzeiten unterwegs – doch der Spanier übertrieb es in der vorletzten Kurve. Dem sichtlich geknickten Marc Marquez blieb die zweitbeste Ausganglage für den ersten MotoGP-Sprint in Brünn.

So war es Francesco Bagnaia, der sich erstmals 2025 von der Premium-Position in ein Rennen stürzte. Kaum eine Überraschung war die Leistung von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo für Startplatz 3.

Marco Bezzecchi bereitete sich als Vierter auf das 10-Runden-Spektakel vor. Bezzecchi, bereits dreimal im Kies, hatte Rückkehrer Jorge Martin (12.) klar distanziert. Zwei Überraschungen hatten sich in Reihe 2 aufgestellt. Joan Mir hatte die beste Honda RC213V auf Startplatz 5 gebracht, direkte daneben eine weitere Aprilia mit Raul Fernandez. Auf Position 7 und damit in Reihe 3 der erste KTM-Racer, Pedro Acosta. Neben dem jungen Spanier der WM-Zweite Alex Marquez sowie Johann Zarco.

Die Rahmenbedingen hätten von außen betrachtet nicht besser sein können. Mit 25 Grad bei lockerer Bewölkung fanden die 22 MotoGP-Akteure aber zugleich neue Umstände vor. Nach vier Jahren Rennpause – die letzte Wettfahrt in Brünn gewann KTM-Pilot Binder im August 2020 – und frischem Asphalt war eine klare Rennprognose nicht zu treffen.

Um 15 Uhr war es soweit – die MotoGP stieg mit dem Start in den zwölften Saisonsprint endgültig in das lang ersehnte Brünn-Comeback ein. Francesco Bagnaia schoss perfekt auf Kurve 1 zu und bog vor Marc Marquez und Fabio Quartararo ein, doch schon vor Kurve 3 presse sich der WM-Führende am Teamkollegen vorbei.

Sehr gut gestartet waren die KTM-Pilot. Pedro Acosta schoss bis auf Platz 4 nach vor und schob sich schon in Runde 2 an Quartararo vorbei. Auch Enea Bastainini war erstmals auf der KTM RC16 von Beginn an bissig schnell und in Runde 3 von Platz 11 bis auf 5 vorgefahren.

Da krachte es auch im hinteren Feld. Augusto Fernandez verlor die Kontrolle über die seine Yamaha, ging zu Boden und riss Taka Nakagami ins Aus.

Verbessern konnte sich auch Jorge Martin. Bei seinem ersten Rennen seit Katar machte der Weltmeister von Platz 12 vier Positionen gut.

Runde 5: Drama für Ducati und Pecco Bagnaia. Mit einem nicht zu erkennenden Problem fiel der Vizeweltmeister von Platz auf 5 zurück. Da der entfesselte Bastianini auch Quartararo mit Erfolg attackiert hatte, lagen nun zwei KTM auf einem Podestplatz.

Es kam noch verrückter – denn Marc Marquez ließ an der Spitze mit einer Sekunde Vorsprung ebenfalls nach. Mit einer offensichtlichen Warnung für einen inkorrekten Reifendruck ließ sich Marc Marquez hinter Pedro Acosta zurückfallen.

Vier Runden vor Schluss führte Acosta knapp vor «MM93» und Enea Bstianini. Auch Fabio Quartartaro war mit 0,8 sec Rückstand im Rennen um den Sieg. Auf Platz 5, Marco Bezzecchi, der sich nah einem verhaltenen Start bestens zurückgekämpft hatte.

Eingangs der vorletzten Runde attackierte der Italiener Quartararo, Platz 4 für Bezzecchi.

An der Spitze das nächste Meisterstücke von Marc Marquez. Der WM-Führende drehte wieder auf und ging mitte der vorletzten Runde wieder auf Platz 1. Doch Acosta ließ nicht nach. Der Youngster versuchte alles – doch Marc Marquez war der Sieg nicht mehr zu nehmen. Der große Held der Ducati-Mannschaft siegt mit 0,7 sec Vorsprung auf das KTM-Duo Acosta/Basianini. Es war der erste Podestplatz für den Italiener mit der KTM RC16.

Kaum waren die Top-3 über der Ziellinie vermeldete die Rennleitung, dass der Luftdruck bei Marc Marquez Ducati unter Beobachtung steht.

Die weiteren Platzierten in einem aufregenden Brünn-Sprint. Bezzecchi fuhr als Vierter vor Quartararo ins. Raul Fernandez gelang es in der letzten Runde noch an Bagnaia auf Platz 5 vorbeizufahren. Der Italiener aus der Ducati-Werksmannschaft hatte sich im Gegensatz zu Marc Marquez nicht mehr von seiner Langsamfahrt wegen zu geringem Luftdruck erholen.

Johann Zarco schaffte Platz 8 vor Pol Espargaro, der ebenfalls einen Punkt holte. KTM war damit die erfolgreichste Marke im Sprint von Brünn.

Jorge Martin schlug sich tapfer bei seinem Comeback. Hinter Brad Binder erreichte der Weltmeister das Ziel als Elfter. Katastrophal lief es für Alex Marquez, der nach einer Karambolage mit Teamkollege Aldeguer auf Platz 17 zurückfiel.

Die Überprüfung der Reifendrücke ließ auf sich warten und so wurden die Top-3 der Zieldurchfahrt geehrt. Marc Marquez – Pedro Acosta – Enea Bastainini.

15 Minuten nach dem Rennen die Bestätigung: Alle Reifenluftdrücke waren in Ordnung – es wurde keine Strafen ausgeprochen.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 356 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 200. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 136. 7. Zarco 106. 8. Acosta 108. 9. Quartararo 92. 10. Aldeguer 92. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. R. Fernandez 55. 14. Bastianini 49. 15. Ogura 49. 16. Marini 48. 17. Miller 46. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 405 Punkte. 2. Aprilia 167. 3. KTM 159. 4. Honda 143. 5. Yamaha 123.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 556 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 168. 5. Aprilia Racing 144. 6. Monster Energy Yamaha 133. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 119. 8. LCR Honda 107. 9. Trackhouse MotoGP Team 104. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.