Pit Beirer/KTM erlöst: Herzblut-Arbeit, Sorgen, Kampf

Ausgerechnet beim ersten MotoGP-Besuch des neuen KTM-CEO Gottfried Neumeister fuhren die Asse der Orangenen beim Comeback im Automotodrom Brünn am Samstag gleich im Doppel aufs Sprint-Podium.

Völlig kurios verlief der Sprint bei der Rückkehr der MotoGP nach Brünn. Sowohl Marc Marquez als auch Verfolger und Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia drehten zur Halbzeit der Zehn-Runden-Distanz plötzlich das Gas zu und ließen sich hinter die Jäger zurückfallen, um den Reifendruck wieder nach oben zu treiben.

Die Konsequenz: Der prächtig disponierte Pedro Acosta (Red Bull KTM) führte das Rennen sogar über mehrere Runden an. Am Ende schnappe sich Marc Marquez mit einem gewieften Manöver am Ausgang des Omega den elften Sprint-Sieg im zwölften Rennen und baute damit seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Bruder Alex (17.) auf 95 Punkte aus.

Bei KTM wurde der Samstag zum Feiertag. Ausgerechnet beim ersten MotoGP-Besuch von Geschäftsführer Gottfried Neumeister preschten Acosta und Enea Bastianini mit ihren RC16 aufs Sprint-Podium. Bei KTM gab es großen und ausgelassenen Jubel in der Box – und bei der Siegerehrung im weitläufigen Omega wurde auch der Boss von der Prosecco-Dusche erwischt.

KTM-Renndirektor Pit Beirer zeigte sich völlig gelöst und wirkte den Tränen nahe: «Es tut so unglaublich gut – ihr könnt euch das gar nicht vorstellen! Es stecken so viel Herzblut-Arbeit, Sorgen und Kampf dahinter. Wir wussten, es ist möglich. Wir haben aber nicht aufs Papier gebracht, was das Bike und die Fahrer können. Das Podium ist so verdient für das ganze Team – für die Jungs und für die Fahrer. Ich freue mich echt!»

Zum sensationellen Tech3-Comebacker Enea Bastianini sagte der KTM-Rennchef: «Scheinbar hat so ein vergiftetes Hühnchen – drei Kilo abspecken – das Bike leichter gemacht, also tut es gut. Nee, er wurde viel kritisiert. Wir haben auch immer gesagt: Enea ist so ein hochkarätiger Fahrer. Wir müssen den Schlüssel finden, dass er sich wohlfühlt, dann wird er auch Resultate bringen. Wir haben ihn nie aufgegeben und ihm auch nie dieses Gefühl vermittelt. Es freut mich für ihn ganz besonders. Er wurde geprügelt, weil er immer so weit hinten steht. Er ist auch dieses Mal von weit hinten gestartet und ist nach vorne gefahren. Das war eine super Leistung!»

Direkt nach der Zieldurchfahrt gab es für Ducati bange Minuten, weil die FIM-Stewards untersuchten, ob beim Druck des Vorderreifens an Marc Marquez’ Ducati alles reglementskonform war.



Zu dieser Farce sagte Beirer: «Wir wollen keine Geschenke. In Podiumsnähe zu fahren ist die Leistung, die machbar ist. Wir sind mit den Podestplätzen zufrieden – wir brauchen keine Investigation!»



KTM hat in Doha einen Podiumsplatz wegen zu geringem Reifendruck verloren, damals war Maverick Vinales betroffen.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:09,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück



WM-Stand nach 23 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 356 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 200. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 136. 7. Zarco 106. 8. Acosta 108. 9. Quartararo 92. 10. Aldeguer 92. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. R. Fernandez 55. 14. Bastianini 49. 15. Ogura 49. 16. Marini 48. 17. Miller 46. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 405 Punkte. 2. Aprilia 167. 3. KTM 159. 4. Honda 143. 5. Yamaha 123.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 556 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 168. 5. Aprilia Racing 144. 6. Monster Energy Yamaha 133. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 119. 8. LCR Honda 107. 9. Trackhouse MotoGP Team 104. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.