Enea Bastianini: Vom Krankenhaus aufs Podium in Brünn

Die große Überraschung beim MotoGP-Sprintrennen in Brünn kam aus Italien: Enea Bastianini steuerte entfesselt durchs Feld und feierte sein erstes Podest mit der KTM. Der Tech3-Athlet hatte sogar den Sieg im Sinn.

Bereits währended der Freitagsessions hatte Enea Bastianini besser als zuvor seit seinem Wechsel zu KTM ausgesehen. Durchaus überraschend, denn Anfang der Woche stand noch nicht fest, ob Bastianini, der mit einer Lebensmittelvergiftung den Deutschland-GP auslassen musste, und der Tschechien mit drei Kilo weniger Kampfgewicht erreicht hatte, überhaupt antreten kann.

Die Ausgangslage war allerdings nicht optimal. «La Bestia» war neben Jorge Martin von Platz 11 losgefahren. Laut Bastianini sagte die Startposition wenig über seinen Speed: «Ich war hier, obwohl es meine Premiere mit einem MotoGP-Bike war, von der ersten Session an konkurrenzfähig. Es hatte sich das bestätigt, was ich schon in Assen berichtet hatte – wir sind mit dem Motorrad insgesamt auf dem richtigen Weg. Leider lief es dann schlecht im Q2. Es hätte vom Speed in Reihe gereicht, aber ich hatte dann im falschen Moment zu viele Bikes um mich.»

Bastianini unterstrich: «Ich war aber bereits vor dem Rennen sehr zuversichtlich, dass ich weiter nach vorne kommen kann.»

Die Vorhersage verbesserte sich während des Rennens über 10 Runden weiter ins Positive. Schon aus der ersten Runde kam Bastianini als Achter zurück, weitere 5,4 km später war er Fünfter, nach drei Runden Vierter. War das wirklich der Enea Bastianini, der verlässlich erst im Finale alle Karten auf den MotoGP-Tisch legt?

Und Bastianini ließ nicht locker. Auf Platz 3 angekommen, hatte sich das Feld nach dem Wartemanöver von Marc Marquez an der Spitze wieder zusammengeschoben. Bastianini: «Ich habe dann auch einen Sieg für möglich gehalten und bin weiter so schnell gefahren, wie es ging.»

Im Finale dann eine ganz leichte Leistungsdelle, die noch mehr als Position 3 verhinderte. Bastianini berichtete nach seinem ersten Podiums-Finish im KTM-Leder: «In den letzten zwei, drei Runden habe ich in der schnellen Rollphase etwas Probleme bekommen, am Vorderrad trat leichtes Chattering auf, da war das Limit erreicht.»

In der letzten Runde verteidigte sich die Nummer 23 mit Erfolg gegen Marco Bezzecchi. Das Ziel erreichte er eine halbe Sekunde hinter Markenkollege Acosta und 1,3 Sekunden hinter Dominator Marc Marquez. Es war die mit Abstand beste Vorstellung Bastianinis auf der RC16.

Der Pilot aus Rimini fasste die Ereignisse zusammen: «Es ist eine riesige Erleichterung. Seit langer Zeit frage ich mich, woran es liegt und was ich besser machen kann. Ganz gleich, ob ich im Krankenhaus war, daheim oder hier im Fahrerlager. Jetzt haben wir das erste Podest und ich bin glücklich! Wir waren heute sehr konkurrenzfähig, mit Pedro aber auch mit Pol.»

Und wie ist die Einschätzung der Leistung mit Vorausschau auf den langen GP? Bastianini: «Sicher wissen wir das noch. Ich denke aber, wenn wir mit gebrauchten Reifen Probleme bekommen sollten, dann eher am Vorderrad. Hinten hat im Sprint alles sehr gut funktioniert.»

Auf den WM-Stand hatte der Erfolg Auswirkungen. Enea Bastianini verbesserte sich um drei Positionen auf Rang 14.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 356 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 200. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 136. 7. Zarco 106. 8. Acosta 108. 9. Quartararo 92. 10. Aldeguer 92. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. R. Fernandez 55. 14. Bastianini 49. 15. Ogura 49. 16. Marini 48. 17. Miller 46. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 405 Punkte. 2. Aprilia 167. 3. KTM 159. 4. Honda 143. 5. Yamaha 123.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 556 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 168. 5. Aprilia Racing 144. 6. Monster Energy Yamaha 133. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 119. 8. LCR Honda 107. 9. Trackhouse MotoGP Team 104. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.