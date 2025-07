Platz 9: Espargaro macht Brünn-Sprint für KTM perfekt

Pol Espargaro stellte sich seiner Rolle in Brünn als Vollblut-Rennfahrer

Schon vor dem Sprint hatte Vinales-Ersatz Pol Espargaro mit schnellen Zeiten aufhorchen lassen. Im Rennen ließ der Spanier keine Zweifel an seiner Motivation und machte den MotoGP-Samstag in Brünn zu einem KTM-Feiertag.

Nach starken Auftritten am Freitag war klar: KTM-Testfahrer Pol Espargaro ist nicht als Kanonenfutter nach Tschechien gereist. Schon vor der ersten Ausfahrt hatte der 34-Jährige unterstrichen: «Ich will hier auch ein möglichst gutes Resultat einfahren!»

Espargaro ließ Taten folgen, verpasste aber dennoch knapp den Sprung ins zweite Qualifying. Von Platz 14 stellte sich der jüngere Bruder von Aleix Espargaro seinem ersten Rennen seit Mugello 2024.

Im 10-Runden-Wettkampf profitierte der Testpilot von seiner Brünn-Erfahrung. Schon in der ersten Runde machte die Nummer 44 auf dem Bike von Maverick Viñales vier Positionen gut. Dann stand eine harte Nuss auf dem Programm – Jorge Martin. Es dauerte fast lange, bis sich der Ersatzfahrer bei Tech3 am Weltmeister sauber vorbeigearbeitet hatte.

Pol Espargaro, der das Ziel als Neunter erreichte und damit ebenfalls noch einen WM-Punkt kassierte: «Jorge Martin zu überholen – das war ein Albtraum. Ich wollte einfach keinen Fehler machen und musste mir sicher sein. Ich habe acht Runden gebraucht, wollte ihn unbedingt überholen, aber zugleich keinen Mist bauen.»

Espargaro, der sich wie Acosta und Bastianini auch für den Medium-Hinterreifen entschieden hatte, gab weiter zu Protokoll: «Ich habe es dann mit Geduld gemacht und ich wusste, dass Jorge mit dem weichen Hinterreifen unterwegs war. Kurz vor Schluss kam dann der Punkt, an dem er etwas mehr zu kämpfen hatte, und ich kam endlich sauber vorbei.»

«Dazu kommt, ich höre ständig von allen Piloten, wie schwer es ist, im Verkehr alles unter Kontrolle zu halten, auch die Reifentemperatur und das Überholen. Das ist etwas, das mich bei den Tests nie beschäftigt hat, und ich hatte im Ganzen so viel Stress mit allem, dass ich mich nicht um den Luftdruck kümmern konnte», so der Katalane.

Nach dem großen persönlichen Erfolg, aber auch für KTM, war Pol Espargaro nur noch begeistert: «Ich denke, 4,7 sec Rückstand auf Sieger Marc Márquez ist jetzt nicht so schlecht», strahlte Espargaro. «Für KTM ist es absolut perfekt und eine große Erleichterung. Nicht nur für die Mannschaft hier vor Ort. Für die ganze Firma hat das eine große Bedeutung. Der letzte Winter war für alle sehr hart und heute hat sich sicher ein großer Teil der Anspannung gelöst.»

Auch wenn der Sieg, es war der elfte Sprint-Triumph, verdient an einen überlegenen Marc Marquez ging, erhielt der Sprint-Samstag in Brünn eine deutliche Orange-Färbung. Platz 2, 3, 9 und 10 – kein anderer Hersteller schnitt bei Teil 1 des Comeback-Events in Tschechien besser ab.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 356 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 200. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 136. 7. Zarco 106. 8. Acosta 108. 9. Quartararo 92. 10. Aldeguer 92. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. R. Fernandez 55. 14. Bastianini 49. 15. Ogura 49. 16. Marini 48. 17. Miller 46. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 405 Punkte. 2. Aprilia 167. 3. KTM 159. 4. Honda 143. 5. Yamaha 123.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 556 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 168. 5. Aprilia Racing 144. 6. Monster Energy Yamaha 133. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 119. 8. LCR Honda 107. 9. Trackhouse MotoGP Team 104. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.