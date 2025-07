Verletzungs-Schock bei Honda! Kreuzbandriss?

Unfall in Runde 2: Augusto Fernandez (r.) riss Takaaki Nakagami mit, der Japaner riss sich bei dem Sturz wohl das Kreuzband

Takaaki Nakagami hat sich bei seinem Unfall im MotoGP-Sprint in Brünn wohl schwer verletzt. Erst hatte er keine Schmerzen, erzählt er – im Medical-Center an der Strecke folgte dann aber die Schockdiagnose.

Und plötzlich ist auch der Ersatz verletzt!

Ein bitterer Samstag für LCR Honda: Takaaki Nakagami ist eigentlich bereits in Renn-Rente, kehrte zum LCR-Honda-Team als Ersatz für den verletzten Somkiat Chantra zurück. Nun ist er selbst verletzt.

Was war passiert? Nakagami stürzte in Runde 2 des Sprints in Brünn nach einer Berührung mit Augusto Fernandez. Beide landeten im Kiesbett, der Yamaha-Wild-Card-Fahrer lief sofort zu Nakagami, um zu schauen, wie es ihm ging, wirkte aufgrund der Heftigkeit des Crashs besorgt. Wie sich später herausstellen sollte: mit Recht.

Später am Abend nämlich die bittere Neuigkeit: Nakagami ist am rechten Knie verletzt. Und vermutlich sogar schwer. Die vorläufige Diagnose aus dem Medical-Center an der Strecke: Riss des hinteren Kreuzbandes. Zur Bestätigung der Diagnose soll noch ein MRT gemacht werden. Die Heilungsdauer bei einem hinteren Kreuzbandriss liegt bei mehreren Monaten.

Nakagami: «Leider hat mich Augusto am Scheitelpunkt der Kurve erwischt. Es gab leider einen starken Aufprall und den Unfall. Mein Knie wurde getroffen. Ich habe direkt danach keine Schmerzen gespürt, aber nach einer halben Stunde oder so hatte ich ein seltsames Gefühl im rechten Knie und bin ins Medical-Center gegangen. Sie haben die Beweglichkeit überprüft und festgestellt, dass ich eine Bänderverletzung habe.»

Klar ist schon jetzt: Nakagami kann am Sonntag im GP nicht fahren. Der Japaner: «Ich werde so schnell wie möglich nach Japan reisen, um dort mit meinen Ärzten weitere Untersuchungen zu machen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, aber der Arzt sagt, ich soll es überprüfen lassen.»

Fernandez: «Es tut mir leid für Taka und fürs Team. Er hat ein bisschen früher gebremst, als ich dachte. Ich bin dann mit dem Slipstream mitgerissen worden, hatte Kontakt und habe versucht, das Motorrad vor dem Aufprall auf den Boden zu bringen, damit er nicht so stark ist. Ich hoffe, es geht ihm gut», sagte er kurz nach dem Sprint. Da war der schlimme Verdacht noch nicht bekannt.

Nakagami war bereits früher in der Saison im Ersatz-Einsatz, ersetzte beim Honda-Werksteam Luca Marini. Nun ist der zweimalige Verletzungs-Ersatz selbst verletzt. Bestätigt sich der Kreuzbandriss, wäre Nakagami für das erste Rennen nach der Sommerpause in Spielberg definitiv raus, vermutlich für den Rest der Saison.

LCR-Stammpilot Somkiat Chantra ist ebenfalls am Knie verletzt. Er zog sich bei einem Trainingssturz Anfang Juli eine Verletzung am Seitenband zu. Sollten Chantra und Nakagami beide für den Österreich-GP (15.-17. August) nicht fit sein, bleibt als Ersatz nur noch Aleix Espargaro. Stefan Bradl erklärte kürzlich gegenüber SPEEDWEEK.com, dass er nicht mehr fährt.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 356 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 200. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 136. 7. Zarco 106. 8. Acosta 108. 9. Quartararo 92. 10. Aldeguer 92. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. R. Fernandez 55. 14. Bastianini 49. 15. Ogura 49. 16. Marini 48. 17. Miller 46. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 405 Punkte. 2. Aprilia 167. 3. KTM 159. 4. Honda 143. 5. Yamaha 123.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 556 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 168. 5. Aprilia Racing 144. 6. Monster Energy Yamaha 133. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 119. 8. LCR Honda 107. 9. Trackhouse MotoGP Team 104. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.