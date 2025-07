Live-Ticker MotoGP Brünn: Marc Marquez außerirdisch

Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com lesen Sie alles zum MotoGP-Schlagabtausch beim Großen Preis von Tschechien in Brünn und wie Marc Marquez mit einem herausragenden Rennen für Ducati Geschichte schrieb.

Schon der Rennauftakt in Brünn mit dem Sprint am Samstag hatte es in sich: Die renovierte Piste liefert der MotoGP-Elite viel Haftung, aber auch Fragen in Sachen Luftdruck und Verschleiß.



Die besten Antworten fand einmal mehr Marc Marquez. Doch dicht dahinter lagen KTM und Aprilia und auch Teamkollege Pecco Bagnaia wollte seine Sprint-Schlappe von der Pole-Position wieder gutmachen.



Spannend war auch die Frage: Wie schlägt sich Weltmeister Jorge Martin bei seinem ersten Rennen über eine Grand-Prix-Distanz? Alle Antworten zum großen Brünn-Comeback lesen Sie im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.



Der achtfache Weltmeister Marc Marquez schrieb für Ducati Geschichte. Keinem anderen Fahrer des Werks aus Borgo Panigale gelangen seit dem MotoGP-Einstieg 2003 fünf Grand-Prix-Siege in Folge.