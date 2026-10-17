Mission erfüllt: Maria Herrera ist alte und neue Weltmeisterin der WorldWCR

Angesichts 44 Punkte Vorsprung musste Maria Herrera bei einem Sieg ihrer einzigen Titelrivalin Beatriz Neila nur sechs Punkte im ersten Lauf einfahren, um ihren zweiten Titel in der Frauen-Weltmeisterschaft zu gewinnen. Für die Titelverteidigerin im Team GRT eine Kleinigkeit: In diesem Jahr stand sie in jedem Rennen auf dem Podium, Platz 3 im zweiten Lauf auf dem Balaton Circuit war ihr schlechtestes Finish 2026.

Werbung

Werbung

Herrera wollte ihren zweiten Titel nicht ins Ziel zittern wie vor einem Jahr, als sie sich mit einem beschaulichen sechsten Platz im letzten Saisonrennen zur Weltmeisterin krönte. Zu Beginn des ersten Laufs in Jerez mischte die Titelverteidigerin auch in den Top-3 mit, doch unter dem Druck von Roberta Ponziani und Yvonne Cerpa entschied die 30-Jährige, auf Nummer sicher zu gehen, und brachte einen fünften Platz nach Hause.

«Mir fehlen die Worte», stammelte Herrera. «Ich war sehr nervös und in Runde 2 wurde es noch schlimmer. Ich entschied mich, weniger zu riskieren, und peilte einfach nur ein Finish zwischen Platz 3 und 6 an. Es hat geklappt.»

Die Bilanz von Maria Herrera in der WorldWCR ist außergewöhnlich. 18 Siege und 29 Podestplätze fuhr die Spanierin in 35 Rennen ein und gewann zwei von drei Weltmeisterschaften. Im ersten Jahr musste sich die 30-Jährige zwar knapp Ana Carrasco geschlagen geben, gewann aber zwei Rennen mehr als ihre ein Jahr jüngere Landsfrau. 2025 und 2026 setzte sich Herrera gegen Beatriz Neila durch.

Werbung

Werbung

Aber Herrera ist bei ihren Gegnerinnen wegen ihrer Zweikämpfe nicht unumstritten. Für ihren Rempler gegen Paolo Ramos im zweiten Lauf in Donington Park, wodurch die 19-Jährige stürzte, zog eine Zeitstrafe von 6 sec nach sich. Statt als Siegerin kam Herrera als Zweite in die Wertung, was die Titelentscheidung auf das Saisonfinale in Jerez vertagte – aber beim Heimrennen den Titel einzufahren, ist ohnehin schöner.