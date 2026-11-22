In drei Jahren der 2024 etablierten Women's Circuit Racing World Championship hat sich Emily Bondi den Ruf einer Kämpferin erarbeitet. Die 25-Jährige steckt nicht auf und scheut keinen Kampf – dabei saß Bondi erst mit 18 Jahren auf einem richtigen Motorrad. Ex-Rennfahrer Xavier Simeon ist ein Förderer der Spätstarterin.

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2026 fuhr die Französin ihre bisher beste Saison. Neben drei Top-10‑Ergebnissen verhagelten ihr jedoch drei Rennstürze die Bilanz. Im kommenden Jahr setzt Bondi ihre Reise in der WorldWCR mit dem Team FT Racing Academy fort.

«Ich möchte meine Entwicklung fortsetzen. In meinem ersten Jahr fuhr ich außerhalb der Punkte, 2026 habe ich mich in die Top-10 gesteigert», zählte Bondi auf. «Momentan gehöre ich noch in diese Gruppe um Platz 8 bis 10, aber ich möchte dem Podium näherkommen. So wie etwa beim Saisonfinale, als ich nur drei Sekunden auf die Top-3 verloren hatte. Bei meinem Besuch auf der EICMA habe ich mein Trainingsmotorrad von CF Moto übergeben bekommen, aber ich fuhr das Bike auch schon bei einem Test mit meinem Team. Wir sind also dabei, alles vorzubereiten, um beim Saisonstart auf einem hohen Niveau zu sein. Wenn es im März losgeht, werden wir bereit sein.»

Nach drei Jahren mit der Yamaha R7 kommt bekanntlich ab 2027 die CF Moto 675SR-R zum Einsatz. Welchen Eindruck hat die WM-15. vom Dreizylindermotorrad aus China?

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«Super! Ich war total gespannt, wie es sich anfühlen wird und ich weiß, dass nicht jede schon die Gelegenheit hatte. Wir waren auf einer Rennstrecke in Frankreich und mit diesem Motorrad ändert sich vieles», erzählte Bondi. «Der Motor arbeitet anders, es erfordert einen anderen Fahrstil und ich habe noch viele Bereiche, die ich lernen muss. Ich denke, dass die Karten neu gemischt werden – möglicherweise sehen wir nicht mehr dieselben Fahrerinnen an der Spitze und weiter hinten, als bisher. Es wird definitiv interessant werden.»