Moto4 Misano: Fynn Kratochwil beendete Saison mit einer Schulterverletzung

Im Sommer hatte sich Fynn Kratochwils Betreuer Dirk Heidolf bei einer gemeinsamen Testfahrt verletzt und musste bei einem der Red Bull Rookies Cup- Wochenenden seines Schützlings sogar aussetzen. Jetzt erwischte es den 16-Jährigen selbst. «Die Tage vor dem Rennen in Misano waren wir bereits trainieren», berichtet er. «Leider hatte ich am Mittwoch auf einer Kartstrecke, auf der wir mit der 600er trainiert haben, einen Unfall, bei dem ich mir eine Schulterverletzung zugezogen habe. Die Schmerzen waren so stark, dass ich zunächst nicht wusste, ob ich am Rennwochenende überhaupt fahren könnte. Trotzdem habe ich mich entschieden, es zu versuchen.»

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Das letzte Rennen der Saison 2026 führte den Nachwuchspiloten zum Moto4 European Cup-Finale, bei dem er dieses Jahr neben dem Red Bull Rookies Cup auch noch gefahren ist, nach Misano in Italien. «Am Freitag hatte ich weiterhin starke Schmerzen und konnte nicht so fahren, wie ich es gewohnt bin», so Kratochwil. «Ich musste meinen Fahrstil anpassen und verschiedene Techniken ausprobieren, um trotz der Verletzung schneller zu werden.»

Am Montag muss Kratochwil zum Arzt

Der direkte Einzug ins zweite Qualifying gelang ihm nicht. Das klappte erst nach dem Umweg über das Q1. Das Rennen ging für ihn dann von Platz 23 los. «Trotz der Schmerzen und der schwierigen Ausgangsposition habe ich alles gegeben und konnte mich im Rennen bis auf P13 nach vorne kämpfen», erklärt der Thüringer. «Ich war an der Spitze der zweiten Gruppe unterwegs und konnte mich von dieser absetzen. Leider hat es nicht mehr gereicht, um die Führungsgruppe einzuholen. Unter diesen Umständen bin ich trotzdem sehr zufrieden mit meiner Leistung und stolz darauf, dass ich nicht aufgegeben habe. Am Montag werde ich meine Schulter ärztlich untersuchen lassen, um schnellstmöglich wieder fit zu werden.»

«Damit geht auch eine unglaubliche Saison zu Ende», meint er abschließend. «Ich bin unglaublich dankbar für mein gesamtes Team, alle Unterstützer und alles, was wir dieses Jahr gemeinsam erreicht haben. Es war ein Jahr voller Erfahrungen, Herausforderungen und Fortschritte. Wir bleiben dran, arbeiten weiter hart und kommen stärker zurück.»

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Endstand Moto4 European Cup

1. ÁLVARO LUCAS, CFMOTO ASPAR JUNIOR TEAM, 196 Punkte 2. LORENZO PRITELLI, TEAM ECHOVIT PASINI RACING, 190 Punkte 3. VICTOR CUBELES, TEAM IMPALA, 131 Punkte 4. MATEO MARULANDA, AC RACING TEAM, 129 Punkte 5. EDOARDO SAVINO, LEOPARD JUNIOR, 127 Punkte 6. FYNN KRATOCHWIL, SNIPERS IGAXTEAM, 91Punkte