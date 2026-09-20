Rennen 2, Spielberg: Kratochwil wieder Spitze, Benat Fernandez Gesamtsieger

Während bei Red Bull Factory Racing der erste MotoGP-Triumph von Ex-Rookie Pedro Acosta gefeiert wurde, bereiteten sich die Schützlinge des Cup-Jahrgangs 2026 auf den finalen Lauf vor. Nach Rennen 1 – Kristian Daniel hatte vor Fernando Bujosa und Fynn Kratochwil gesiegt – stand ein Thriller um den Titel bevor.

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Für den Gesamtsieg kamen noch drei Piloten in Frage: Benat Fernandez (164 Punkte), Bujosa (160) und der Japaner Ryota Ogiwara (159 Punkte), der sich am Samstag von letztem auf den vierten Platz vorgefahren hatte.

Die beste Ausgangslage im Grid hatte Fernando Bojusa, der sich als Fünfter für Reihe 2 qualifiziert hatte. Benat Fernandez machte sich für das Finalrennen über 16 Runden auf Platz 12 bereit, Ogiwara musste wieder von hinten starten. Fynn Kratochwil, am Samstag in seiner ersten Saison bereits zum fünften Mal unter die Top 3 gefahren, stand hinter Fernandez auf Platz 13.

Bei sehr guten Bedingungen ging es um 15.30 Uhr in das entscheidende Match.

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Bereits in der ersten Schikane war das Titelrennen auf zwei Youngster reduziert. Ogiwara hatte es beim Anbremsen übertrieben und Archie Schmidt und sich selbst aus dem Rennen geschossen. Ogiwara hechelte dem Feld abgeschlagen hinterher. An der Spitze behauptete sich US-Boy Daniel mit Bujosa im Schlepptau.

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David Gonzalez gewann das Finalrennen 2026 Foto: Seidenglanz David Gonzalez gewann das Finalrennen 2026 © Seidenglanz

Auf Position 3 – Guillem Planques, der am Samstag schwer gestürzt war. Sofort wieder viel Boden gutmachen konnte Fynn Kratochwil. Der Deutsche wurde in Runde 3 bereits auf Platz 7 geführt, mit weniger als einer Sekunde auf den Spitzenreiter.

Zeitgleich hatte sich Bujosa Platz 1 geschnappt, Daniel war bis auf Rang 4 zurückgefallen, direkt vor Bujosas Titelrivalen Benat Fernandez. Einen Umlauf später lag Fernandez mit der Nummer 7 an vierter Stelle, um sich nur Kurven mit der schnellsten Rennrunde (1:45,223 min) auf P3 zu schieben. Kratochwil wurde weiter an siebter Stelle geführt.

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David da Costa unterstrich die Konkurrenzfähigkeit der Serie: Der Franzose fuhr kurz darauf an zwölfter Position die nächste schnellste Rennrunde. An der Spitze hatte sich derweil wieder Kristian Daniel ganz nach vorne gebracht, doch die Führung wechselte zur Halbzeit in jeder Runde mehrfach. Nun war es David Gonzalez, der die letzten beiden Rennen zugunsten von Moto3-Einsätzen bei Intact GP ausgelassen hatte, der das Feld der noch 23 Rookies anführte. Spannend: Fynn Kratochwil hatte sich dazu auf Platz 4 gearbeitet, Bujosa war auf Rang 7 zurückgefallen. Mit Fernandez auf Platz 3 war Fernandez zu diesem Zeitpunkt Champion.

Landete in Spielberg in beiden Rennen auf dem Podest: Fynn Kratochwil Foto: Seidenglanz Landete in Spielberg in beiden Rennen auf dem Podest: Fynn Kratochwil © Seidenglanz

Als es in die Schlussphase ging, verbesserte sich der Thüringer Kratochwil auf P3 – während David Gonzalez an der Spitze sieben Zehntel herausgefahren hatte. In Runde 12 war der Vorsprung auf 1,3 Sekunden angewachsen, mit Kratochwil als erstem Verfolger. In der gleichen Runde stürzte Da Costa in Kurve 5.

David Gonzalez gelang im Finale die Flucht. Der Spanier fuhr perfekt und ging mit 1,8 Sekunden Vorsprung als Sieger über die Linie. Nicht weniger begeistert war Fynn Kratochwil, der Platz 2 vor Daniel, Sparks und Fernandez verteidigte.

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Fynn Kratochwil (Nr. 20) neben Sieger Gonzalez (Nr. 11) Foto: Seidenglanz Fynn Kratochwil (Nr. 20) neben Sieger Gonzalez (Nr. 11) © Seidenglanz

In der letzten Runde war es noch einmal superspannend geworden – denn Fernando Bujosa hing nun wieder direkt am Heck von Fernandez. Gelänge es, zwei Positionen zwischen sich und Fernandez zu legen, wären der Titel an die Nummer 69 und Bujosa gegangen. Bujosa griff Fernandez direkt an, beim Konter berührten sich Piloten – doch Fernandez hielt die Position 5 vor Fernandez. Damit ging der Titel 2026 mit sechs Punkten Vorsprung an Benat Fernandez, der für 2027 bereits in der Moto3-WM bei MTA unterschrieben hat. Hinter Bujosa blieb dem Japaner Ogiwara der dritte Schlussrang.

Fynn Kratochwil verbesserte sich auf Platz 4 der Tabelle – der Deutsche war damit auch bester Neueinsteiger in der hochklassigen MotoGP-Nachwuchsserie.