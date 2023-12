Max Verstappen: «Zum Glück zahlt das Team»

Max Verstappen muss im nächsten Jahr eine Millionengebühr entrichten, um die zum Formel-1-Start erforderliche Superlizenz zu bekommen. Der Niederländer muss aber nicht in die eigene Tasche greifen.

Die Formel-1-Saison 2024 beginnt für die Weltmeister-Mannschaft Red Bull Racing und deren Piloten mit einer stattlichen Rechnung, die sie begleichen müssen. Denn die Gebühren für die Superlizenz, die den Piloten das Recht gibt, an der Formel 1 teilzunehmen, werden aufgrund der im Vorjahr errungenen WM-Punkte festgesetzt.

Jede Lizenz kostet grundsätzlich 10.400 Euro pro WM-Punkt kommen dann 2100 Euro dazu. Und weil Verstappen 575 Punkte gesammelt hat, kostet die Superlizenz des dreifachen Champions satte 1.217.900 Euro. Bei seinem Teamkollegen Sergio Pérez, der WM-Zweiter wurde, sind es 285 Punkte und somit 608.900 Euro.

Zum Vergleich: Der WM-Letzte Logan Sargeant, der nur einen WM-Punkt erringen konnte, muss nur 12.500 Euro hinblättern. Immerhin muss Verstappen nicht in die eigene Tasche greifen. «Zum Glück zahlt das Team», erklärte Verstappen, als er auf die hohen Gebühren angesprochen wurde.

«Aber ich finde, es sollte schon ein normales Verhältnis geben», fügte der Niederländer mit Blick auf die deutlichen Unterschiede bei den Beträgen an. «Aber solche Dinge werden festgelegt und ich glaube nicht, dass damals irgendjemand erwartet hat, dass am Ende so viele Punkte gesammelt werden.»

Red Bull Racing muss als Weltmeister-Team auch die höchste Meldegebühr verrichten, diese beläuft sich in diesem Jahr auf 7.445.816 US-Dollar. Die Grundgebühr bei den Teams beträgt bereits 657.837 US-Dollar. Für die Champions wird dann ein Betrag von 7843 US-Dollar pro Punkt abgerechnet, bei allen anderen sind es 6575 US-Dollar pro Punkt. Die Rechnung muss bis 10. Dezember beglichen werden.

Fahrer-WM und Superlizenzgebühr

01. Max Verstappen (NL): 575 Punkte =1.217.900 Euro

02. Sergio Pérez (MEX): 285 = 608.900

03. Lewis Hamilton (GB): 234 = 501.800

04. Fernando Alonso (E): 206 = 443.000

05. Charles Leclerc (MC): 206 = 443.000

06. Lando Norris (GB): 205 = 440.900

07. Carlos Sainz (E): 200 = 430.400

08. George Russell (GB): 175 = 377.900

09. Oscar Piastri (AUS): 97 = 214.100

10. Lance Stroll (CDN): 74 = 165.800

11. Pierre Gasly (F): 62 = 140.600

12. Esteban Ocon (F): 58 = 132.200

13. Alex Albon (T): 27 = 67.100

14. Yuki Tsunoda (J): 17 = 46.100

15. Valtteri Bottas (FIN): 10 = 31.400

16. Nico Hülkenberg (D): 9 = 29.300

17. Daniel Ricciardo (AUS): 6 = 23.000

18. Guanyu Zhou (RCH): 6 = 23.000

19. Kevin Magnussen (DK): 3 = 16.700

20. Liam Lawson (NZ): 2 = 14.600

21. Logan Sargeant (USA): 1 = 12.500