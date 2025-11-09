Toto Wolff (Mercedes): Mahnung vor GP in São Paulo

Das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell wird den GP in São Paulo von den Startplätzen 2 und 6 in Angriff nehmen. Trotzdem mahnt Teamchef Toto Wolff: «Wir sehen nichts als selbstverständlich an.»

Am Ende fehlten Kimi Antonelli nur 0,174 sec zur Pole in São Paulo, die sich wie schon im Sprint-Qualifying Lando Norris gesichert hatte. Der Italiener aus dem Mercedes-Team belegte – auch wie nach der Zeitenjagd um die Sprint-Startaufstellung – den zweiten Platz. Und das, obwohl der Teenager an diesem Wochenende zum ersten Mal auf dem Autódromo José Carlos Pace unterwegs ist.

Dafür kassierte er ein dickes Lob von Teamchef Toto Wolff, der von einem soliden Tag für das Werksteam der Sternmarke sprach. «Kimi hat das ganze Wochenende über eine starke Leistung gezeigt, obwohl er zum ersten Mal hier gefahren ist. Er hat sowohl im Sprint am Vormittag als auch im Qualifying am Nachmittag das Maximum herausgeholt», schwärmte er.

Und der Wiener betonte: «Bei seinem letzten Versuch im Q3 lag er bis zur letzten Kurve gleichauf mit Lando. Wie schon im Qualifying für den Sprint bestand für ihn die Möglichkeit, die Pole-Position zu holen, aber auch der zweite Platz ist eine gute Ausgangsposition für den GP.»

Antonellis Teamkollege George Russell, der bereits sein sechstes Formel-1-Wochenende auf dem Rundkurs von Interlagos bestreitet und den GP auf brasilianischem Boden 2022 für sich entschieden hatte, musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

«George hatte mit fehlendem Grip zu kämpfen, was sich besonders auf den weichen Reifen bemerkbar machte. Wir werden sehen, was wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln tun können, um ihm morgen zu helfen. Vom sechsten Startplatz aus wird er versuchen, nach vorne zu kommen und Positionen gutzumachen», erklärte der Teamchef mit Blick auf den routinierteren der beiden Sternfahrer.

«Unser Tempo im Sprint gibt uns Hoffnung, dass ihm das gelingen kann und dass Kimi ganz vorne mitkämpfen kann», erklärte Wolff daraufhin, mahnte aber auch gleichzeitig: «Allerdings werden sich die Bedingungen im Rennen wahrscheinlich wieder ändern, daher sehen wir nichts als selbstverständlich an.»

Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,511 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,685

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,886

05. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,931

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,942

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,962

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,977

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,002

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,039

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:10,001

12. Alex Albon (T), Williams, 1:10,053

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:10,100

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:10,161

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:10,472

16. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,403

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,438

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,632

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,711

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit