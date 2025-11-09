Kimi Antonelli (2.): «Ich hatte wirklich viel Glück»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli hat sich sowohl im Sprint als auch im Grand Prix von São Paulo den zweiten Platz sichern können. Im Rennen am Sonntag hatte er viel Glück, wie er hinterher selbst betonte.

Die grosse Schrecksekunde im Grand Prix von São Paulo erlebte Kimi Antonelli nach dem Ende der frühen Safety-Car-Phase. Der Mercedes-Rookie kollidierte in der ersten Kurve mit Oscar Piastri und schoss deshalb Charles Leclerc ab – der Ferrari-Star fiel durch die Kettenreaktion aus, Antonelli konnte hingegen weiterfahren.

Piastri wurde für das Auslösen des Crashs mit einer 10-sec-Strafe bedacht, Antonelli kam straffrei weg und nutzte die Gelegenheit, um sich am Ende den zweiten Platz zu schnappen. Der Italiener geriet in den letzten Runden immer mehr unter Druck durch den herannahenden Titelverteidiger Max Verstappen, der aus der Boxengasse gestartet war und eine unwiderstehliche Aufholjagd zeigte.

Antonelli gestand nach dem Fallen der Zielflagge mit Blick auf Verstappen: «Ehrlich gesagt weiss ich nicht, woher dieser Kerl gekommen ist, ich habe es nicht kommen sehen.» Und er betonte: «Ich muss zugeben, ich hatte wirklich viel Glück bei der Kollision beim Restart – das Auto fühlte sich danach etwas schräg an, das müssen wir prüfen. Aber es war trotzdem ein gutes Rennen.»

«Die letzten Runden waren dann stressig, da Max auf frischeren Reifen näher kam. Zum Glück konnte ich ein vernünftiges Tempo halten und den zweiten Platz ins Ziel bringen», fügte der 19-Jährige aus Bologna an. Auf die Frage, wie er die Ruhe bewahren konnte, erklärte er lächelnd: «Ich habe einen guten Rhythmus gefunden und konnte etwas mehr Tempo machen, als er näher kam. Und in diesen Autos ist es auch schwieriger, einem Gegner zu folgen. Ich habe versucht, dies zu meinem Vorteil zu nutzen, und das ging auf.»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22