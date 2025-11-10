Wegen Max Verstappen: Norris trotz Sieg enttäuscht

Formel-1-WM-Leader Lando Norris schaffte es in Brasilien, seine Führung im Gesamtklassement auf 24 Punkte auszubauen. Er siegte im Sprint und im GP. Warum er dennoch enttäuscht war, erklärte er hinterher.

Da das viertletzte Formel-1-Wochenende des Jahres in Brasilien im Sprint-Format ausgetragen wurde, war das Punkte-Maximum, das ein Fahrer erzielen konnte, satte 33 WM-Zähler. Diese sicherte sich Lando Norris, der alles richtig machte und sowohl im Sprint als auch im Grand Prix am Sonntag von der Pole aus den Sieg eroberte.

Der 25-jährige Brite konnte damit seinen WM-Vorsprung deutlich ausbauen – von einem Punkt auf 24 WM-Zähler, die ihn nun von seinem Teamkollegen Oscar Piastri trennen. Sein Vorsprung auf den drittplatzierten Max Verstappen wuchs von 36 auf 49 Punkte an.

Dennoch: An die Meisterschaft will Norris noch nicht denken, wie er nach dem Fallen der Zielflagge beteuerte. «Nein, überhaupt nicht», winkte er auf die entsprechende Frage ab. Das lag nicht zuletzt an der grossartigen Aufholjagd, die der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team zeigte. Denn Verstappen startete nach einem enttäuschenden Qualifying und einem Set-up- und Motor-Wechsel aus der Boxengasse und fuhr nach 71 Runden als Dritter über die Ziellinie.

«Natürlich ist es ein grossartiger Sieg, aber ehrlich gesagt bin ich ziemlich enttäuscht, dass wir nicht schneller waren, wenn ich mir anschaue, wie schnell Max heute war», erklärte Norris gewohnt nüchtern. «Daran denke ich derzeit – ich werde wahrscheinlich zum Team gehen, allen gratulieren und schauen, wo wir nicht schnell genug waren.»

«Aber so bin ich einfach. Und wir werden sehen, was wir in den restlichen Rennen noch tun können. Offensichtlich dauert die WM nicht mehr so lange. Aber gerade im heutigen Rennen hat sich gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Deshalb werde ich mich einfach auf mich selbst konzentrieren, alle ignorieren und weiter Gas geben», fügte Norris nüchtern an.





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22