Fred Vasseur (Ferrari): «Ergebnis ist eine Schande»

Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton fielen im GP von São Paulo aus. Der Nuller schmerzt vor allem mit Blick auf die Team-Wertung. Teamchef Fred Vasseur sprach nach dem Rennen Klartext.

Die Hoffnung von Charles Leclerc war gross, im viertletzten Grand Prix der Saison in Interlagos den achten GP-Podestplatz in diesem Jahr zu feiern. Schliesslich durfte der Ferrari-Star von Startplatz 3 und damit aus der zweiten Reihe ins Rennen. Doch der Traum vom starken Rennergebnis platzte früh, denn der Monegasse wurde Opfer einer Kettenreaktion, die Oscar Piastri ausgelöst hatte.

Auch sein Teamkollege Lewis Hamilton hatte kein Glück, der siebenfache Weltmeister musste nach dem Q2-Aus am Vortag von Startplatz 13 losfahren. Schon in der ersten Runde knallte es gleich zwei Mal. Erst kam er Carlos Sainz zu nahe, dann kollidierte er mit Franco Colapinto. Für dieses unliebsame Treffen kassierte er auch noch eine 5-sec-Zeitstrafe. Diese sass er in der 32. Rennrunde ab, fünf Umläufe später musste er seinen roten Renner aber an der Box abstellen, weil der Schaden zu gross war, den er sich zugezogen hatte.

Teamchef Fred Vasseur sprach Klartext: «Nach einem solchen Nachmittag muss man sich auf das Positive des Wochenendes konzentrieren, auch wenn es schwierig ist, irgendetwas Gutes zu finden, wenn man gegen Saisonende einen doppelten Ausfall hinnehmen muss.»

Immerhin konnte das Team aus Maranello dank der Plätze 5 (Leclerc) und 7 (Hamilton) sechs frische WM-Punkte im Mini-Rennen erobern. Daran erinnerte der Teamchef auch: «Im Sprint-Qualifying hatten wir ein gutes Ergebnis und im Sprint selbst war unser Renntempo gut. Auch das GP-Qualifying lief für Charles ganz gut.»

«Der Sonntag war aber wirklich hart. Ich hatte das Gefühl, dass wir zumindest mit Charles eine gute Ausgangslage hatten, aber er zahlte einen hohen Preis für eine Kollision, die sich zwischen Antonelli und Piastri ereignete, was wirklich hart ist für ihn und das ganze Team. Er lag auf Platz 2, als er plötzlich ausfiel», klagte Vasseur. «Es ist noch enttäuschender, denn er war in der Lage, um mit den Spitzenreitern um den Sieg oder zumindest um einen Podestplatz zu kämpfen.»

«In dieser Situation verlierst du als Team nicht nur Punkte, du überlässt sie auch noch deinen Konkurrenten», ärgerte sich Vasseur. Und mit Blick auf Hamilton sagte er: «Lewis hat sehr viel Abtrieb verloren, entweder durch den Crash von Sainz oder durch die Kollision mit Franco Colapinto, als er seinen eigenen Frontflügel unter dem Unterboden mitschleifte, vielleicht lag es auch an beiden Zwischenfällen. Er hatte ein gutes Tempo, aber du kannst nach zwei Unfällen keine Aufholjagd starten. Es war nur logisch, dass er an die Box gerufen wurde, um sein Auto abzustellen. denn er war auf der letzten Position unterwegs und ihm fehlten 30 bis 40 Punkte Abtrieb. Er hat deshalb die Strafe, die er kassiert hat, abgesessen und das Auto dann abgestellt.»

Abschliessend sagte der 57-Jährige: «Es ist schwierig, Schlüsse aus einem Wochenende zu ziehen, das so endet. Wir konnten uns nach einem kniffligen Start am Freitag gut erholen, aber das Ergebnis am Sonntag ist eine Schande für uns – auch mit Blick auf die WM. Aber wir werden jetzt nach Maranello zurückkehren und uns so gut wie möglich auf die letzten drei Rennen der Saison vorbereiten.»



São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22