Lewis Hamilton (Ferrari): «Durchlebe einen Albtraum»

Formel-1-Star Lewis Hamilton musste im Grand Prix von Sao Paulo seinen Ferrari wegen der vielen Unfallschäden abstellen. Danach gestand der Brite: «Es ist ein Albtraum, den ich schon seit einiger Zeit durchlebe.»

Ein gebrauchtes Wochenende für Lewis Hamilton! Ausgerechnet auf einer seiner Lieblingsstrecken erlebt der Ferrari-Pilot ein Albtraum-Wochenende. Im Qualifying reichte es für den brasilianischen Ehrenbürger nur für Platz 13, er verpasste den Sprung ins Q3. Und im Rennen musste er nach einer Pannenserie abstellen.

Bei einer Berührung zu Beginn des Rennens mit Carlos Sainz bekam er den ersten Stups und Schaden. Wenig später, weiter im Verlauf der ersten Rennrunde, dann die Berührung mit Franco Colapinto. Und diesmal war der Schaden nicht zu übersehen: Hamilton verlor seinen Frontflügel, schliff ihn unterm Auto mit, der Flügel schlug Funken. Ein Boxenstopp zur Reparatur half nur bedingt, die Schäden waren zu groß. Später in Runde 37 stellte er ab. Für die Szene mit Colapinto hatte Hamilton auch noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen.

Hamilton sagte nach dem Rennen: «Ich bin mir nicht ganz sicher, was in Kurve 1 passiert ist, aber es ist natürlich nicht ideal, getroffen zu werden. Danach hatte das Auto einfach keine Leistung mehr.» Zu der Szene mit Colapinto sagte er: «Er hat in der letzten Kurve einen Fehler gemacht, sodass ich einen guten Windschatten hatte. Als ich vorbeiziehen wollte, hatte ich das Gefühl, dass er sich gleichzeitig bewegte, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen.» Die 5 Sekunden Strafe absolvierte Hamilton noch vor dem Rückzug aus dem Rennen. Er nimmt also keine Altlasten nach Vegas mit.

Auch Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc konnte das Rennen nicht beenden. Keine GP-Punkte also für die Scuderia. Hamilton: «Es ist offensichtlich ein katastrophales Ergebnis, und ich bin enttäuscht für alle im Team. Aber ich versuche, mich über Wasser zu halten und positiv zu bleiben. Unser Auto hat einiges an Leistung zu bieten. Ich muss an diesem Punkt einfach daran glauben, dass all die Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben, etwas Gutes bewirken werden. Ich bin mir sicher, dass uns in Zukunft etwas Positives bevorsteht und dass wir vielleicht dieses Jahr all unser Pech hinter uns lassen. Aber wir werden nicht aufgeben, wir werden weitermachen. Wir werden in den nächsten Rennen wieder kämpfen.»

Das klingt kämpferisch. Bei unseren Kollegen von Sky UK ein wenig früher klang er noch deutlich emotionaler: «Es ist ein Albtraum, den ich schon seit einiger Zeit durchlebe. Der Zwiespalt zwischen dem Traum, für dieses großartige Team zu fahren, und dem Albtraum der Ergebnisse, die wir erzielt haben – die Höhen und Tiefen, das ist eine Herausforderung.» Mit dem Doppel-DNF in Interlagos ist Ferrari nur noch Vierter in der Team-WM.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22