Gabriel Bortoleto (Sauber): Schmerzhaftes Heimrennen

Formel-1-Rookie Gabriel Bortoleto fuhr in Sao Paulo erstmals einen Heim-GP. Doch der endete früh und schmerzhaft. Die schonungslose Analyse des Brasilianers, der schon am Samstag den Sprint nicht beenden konnte.

Zwei Gelegenheiten auf Punkte vor seinem Heimpublikum hatte Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto. Zweimal konnte er das Rennen nicht beenden. Der Brasilianer musste in seinem Heim-GP in Sao Paulo mit Kollisionsschäden abstellen, war danach verständlicherweise geknickt.

Nach einer Berührung mit Lance Stroll verlor der Brasilianer kurz die Kontrolle über seinen Sauber, touchierte die Mauer. Dabei zog er sich so schwere Schäden an seinem Boliden zu, dass er abstellen musste. Bitter! Sein erstes Heimrennen in der Formel 1 war nach nur wenigen Kilometern beendet.

Bortoleto: «Ein schwieriges Wochenende. Eines zum Vergessen und eines, das es hinter sich zu lassen gilt. Ich konzentriere mich auf das Positive, dass mein gesamtes Land hier war, um mich zu unterstützen. Ich bin lediglich enttäuscht, dass ich heute kein Rennen fahren und das Tempo zeigen konnte, von dem ich überzeugt bin, dass wir es hatten.» Bortoleto ist in Sao Paulo geboren. Für ihn war es sein erstes Formel-1-Wochenende vor seinem Heimpublikum und auf seiner Heimstrecke in Interlagos. Die Brasilianer unterstützen ihren Helden lautstark auf den Rängen – doch er hatte ganz viel Pech. Im Sprint war er bereits schwer verunfallt, beschädigte zum Ende des Mini-Rennens seinen Boliden schwer, blieb selbst aber trotz des schweren Einschlags unverletzt. Das Problem aber: Später am Samstag fand ja noch die Qualifikation für den Grand Prix statt.

Somit zog sich der Fehler im Sprint durchs gesamte Wochenende. Bortoleto: «Das lag an mir, an meinem Zwischenfall im Sprintrennen, der dazu führte, dass ich das Qualifying nicht fahren konnte. Daher werde ich hier der Erste sein, der hart mit sich selbst ins Gericht geht. Es ist alles eine Folge der Ereignisse zu Beginn des Wochenendes.»

Sprint-Aus und dann auch noch das GP-Aus. Bortoleto, der sich eigentlich gerade richtig gut schlägt (vor allem gemessen an der Performance seines Autos), erwischte ein schwarzes Wochenende. Ausgerechnet in Brasilien. Bortoleto: «Natürlich ist es schmerzhafter, weil es mein Heimrennen ist, aber es ist nur ein weiteres Wochenende. Wir hatten so viele gute Wochenenden, wir hatten auch schlechte. Und ich kann nichts daran ändern. Ich muss einfach weitermachen, die Dinge analysieren, aus meinen Fehlern lernen und mich auf das nächste Rennen konzentrieren.»

Dabei ging eigentlich alles so gut los: «Es war ein guter Start, das war schön. Ich habe zwei Autos überholt, Lewis und Colapinto, außen in Kurve sechs. Das war ein gutes Manöver.» Dann aber die Berührung mit Stroll und das Aus.

Bortoleto nimmt’s aber gelassen: «Es gibt keinen Grund, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Er hat meinen Vorderreifen touchiert und ich bin in der Mauer gelandet. Ich denke, es war ein Rennunfall. Hätte er etwas mehr Platz gelassen, hätte ich die Kurve geschafft und ihn wahrscheinlich überholt, da er schlechtere Reifen hatte als ich, weil ich auf weichen Reifen fuhr. Aber noch einmal: Es war ein Rennunfall. Er hat es sicher nicht absichtlich gemacht.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22