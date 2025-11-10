Max Verstappen: Großes Lob für Kimi Antonelli

Rookie Kimi Antonelli (Mercedes) konnte sich im Formel-1-GP von Sao Paulo stark gegen seinen Verfolger und Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) behaupten. Welchen Rat Verstappen Antonelli gibt.

Max Verstappen (Red Bull Racing) biss sich in der Schlussphase des Sao-Paulo-GP ziemlich die Zähne an Rookie Kimi Antonelli (Mercedes) aus. Der Niederländer wurde Dritter, blieb bis zur Zielflagge knapp hinter Antonelli. Die beiden Piloten feierten später gemeinsam, Antonelli sprintete schon im Parc Fermé zum viermaligen Weltmeister. Zwei Rivalen, die Spaß am Duell zu haben schienen. Welchen Rat hat Serienweltmeister Max Verstappen für ein Nachwuchstalent wie Antonelli? Verstappen: «Glaub weiter an dich selbst!»

Der Niederländer erklärt: «In einer Rookie-Saison durchlebt man manchmal eine emotionale Achterbahnfahrt. Manche Wochenenden verlaufen besser als andere. Manchmal hat man große Hoffnungen, manchmal klappt es nicht. Man macht Fehler. Man hat gute Wochenenden. Aber letztendlich ist das alles Teil des Lernprozesses. Man muss auch Fehler machen, um ein besserer Fahrer zu werden, selbst in der Formel 1.»

Und speziell auf Antonelli bezogen, sagt Verstappen: «Ich denke, dass dieses Jahr für Kimi bisher ein großer Lernprozess war, aber gleichzeitig ist er sehr schnell. Das habe ich in jeder Kategorie, in der er gefahren ist, immer gesehen. Und dass er ein Wochenende wie dieses hier hatte – das war einfach super stark. Er hat es natürlich voll und ganz verdient, heute auf diesem Podium zu stehen, und das gibt ihm auch einen guten Schub an Selbstvertrauen. Das Team hilft ihm auch sehr dabei, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Er ist also in einer sehr guten Position, und deshalb ist es auch gut, das zu feiern.» Das taten die beiden mit jeder Menge Champagner auf dem Podium ausgiebig.

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll

WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22