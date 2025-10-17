Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Domi Aegerters Zukunft ist festgezurrt

Jorge Martin (Aprilia) verpasst auch Malaysia-GP

Von Stephan Moosbrugger
Jorge Martin
© Gold & Goose

Jorge Martin

Nach seinem Crash im Motegi-Sprint und dem erlittenen Schlüsselbeinbruch wird Jorge Martin auch das MotoGP-Wochenende in Sepang auslassen müssen. Das gab Aprilia Racing am 17. Oktober bekannt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das Sprintrennen in Japan war für Aprilia-Pilot Jorge Martin nach wenigen Metern zu Ende. Direkt nach dem Start bremste er vor der ersten Kurve zu spät, verlor die Kontrolle über seine RS-GP und riss auch Teamkollege Marco Bezzecchi mit.

Martin hatte sich bei dem selbstverschuldeten Crash einen komplizierten Bruch im rechten Schlüsselbein zugezogen – der Knochen ist an zwei Stellen gebrochen. Die Fraktur wurde mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert.

Martin verpasste neben dem Sonntagsrennen in Japan auch den Indonesien-GP. In Australien ist der MotoGP-Weltmeister von 2024 ebenfalls nicht am Start. Nun steht fest, dass der Spanier auch beim Großen Preis von Malaysia, der nächste Woche stattfindet, fehlen wird – Aprilia Racing hat dies am 17. Oktober bestätigt.

Jorge Martin wird somit frühestens in Portimao wieder auf seine Aprilia RS-GP sitzen können. Falls es mit dem Comeback in Portugal klappt, könnte er immerhin noch die letzten zwei Rennwochenenden der MotoGP-Saison 2025 bestreiten.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 17.10., 07:50, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Fr. 17.10., 09:40, Motorvision TV
    Classic Ride
  • Fr. 17.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 17.10., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 17.10., 11:25, Motorvision TV
    Car History
  • Fr. 17.10., 11:55, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 17.10., 12:25, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 17.10., 14:00, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
  • Fr. 17.10., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 17.10., 14:30, Eurosport 2
    Motocross: FIM MX of Nations
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1710054513 | 4