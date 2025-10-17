Jorge Martin (Aprilia) verpasst auch Malaysia-GP

Nach seinem Crash im Motegi-Sprint und dem erlittenen Schlüsselbeinbruch wird Jorge Martin auch das MotoGP-Wochenende in Sepang auslassen müssen. Das gab Aprilia Racing am 17. Oktober bekannt.

Das Sprintrennen in Japan war für Aprilia-Pilot Jorge Martin nach wenigen Metern zu Ende. Direkt nach dem Start bremste er vor der ersten Kurve zu spät, verlor die Kontrolle über seine RS-GP und riss auch Teamkollege Marco Bezzecchi mit.

Martin hatte sich bei dem selbstverschuldeten Crash einen komplizierten Bruch im rechten Schlüsselbein zugezogen – der Knochen ist an zwei Stellen gebrochen. Die Fraktur wurde mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert.

Martin verpasste neben dem Sonntagsrennen in Japan auch den Indonesien-GP. In Australien ist der MotoGP-Weltmeister von 2024 ebenfalls nicht am Start. Nun steht fest, dass der Spanier auch beim Großen Preis von Malaysia, der nächste Woche stattfindet, fehlen wird – Aprilia Racing hat dies am 17. Oktober bestätigt.

Jorge Martin wird somit frühestens in Portimao wieder auf seine Aprilia RS-GP sitzen können. Falls es mit dem Comeback in Portugal klappt, könnte er immerhin noch die letzten zwei Rennwochenenden der MotoGP-Saison 2025 bestreiten.