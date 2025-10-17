Di Giannantonio (3.): «Das müsst ihr Gigi fragen!»

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio belegte im MotoGP-Zeittraining auf Phillip Island Rang 3. Er fühlte sich wohl mit seiner Ducati GP25 und konnte das Limit sehr gut spüren. Bezzecchi und Aprilia haben ihn beeindruckt.

Nach dem soliden aber wenig aufregenden MotoGP-Wochenende in Indonesien, an dem Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) die Ränge 8 und 9 belegte, möchte er auf Phillip Island wieder mitreden um die Top-Positionen. Zumindest an Tag 1 ist ihm das gelungen.

Im Zeittraining, das über den direkten Einzug ins Q2 am Samstag entschied, landete «Diggia» auf Rang 3. Er war die gesamte Session schnell und führte die Zeitenliste kurz auch an – gegen die Aprilia-Piloten Marco Bezzecchi und Raul Fernandez hatte er am Ende dennoch das Nachsehen.

Zudem war der Römer der beste Ducati-Pilot. Weshalb ist es so gut gelaufen? «Das ist eine gute Frage, das müsst ihr Gigi (Dall’Igna) fragen», schmunzelte Di Giannantonio in der Medienrunde nach dem Zeittraining. «Nein, wir arbeiten einfach weiter, und das Bike funktioniert hier sehr gut. Mein Gefühl für den Vorderreifen ist gut und ich kann das Limit sehr gut spüren. Im Moment sieht es sehr gut aus – das ist der Grund, weshalb ich schnell war.»

Di Giannantonio hatte einen enormen Speed, auf Bezzecchi fehlten ihm aber 0,420 sec, was eine kleine Welt ist. «Aprilia entwickelt sich sehr gut. Bez ist sehr schnell, in Sachen Rennpace sind wir jedoch sehr ähnlich. Aber bei der Zeitenjagd hat er den Unterschied gemacht», musste sich der VR46-Pilot eingestehen. «Wenn wir am Samstag um die Pole-Position kämpfen wollen, müssen wir noch einige Dinge ändern, um uns zu verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Phillip Island, Zeittraining (17. Oktober):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:26,492 min

2. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,291 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,420

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,434

5. Alex Marquez (E), Ducati, +0,453

6. Alex Rins (E), Yamaha, +0,514

7. Luca Marini (I), Honda, +0,559

8. Pol Espargaro (E), KTM, +0,562

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,640

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,653

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,658

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,777

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,817

14. Joan Mir (E), Honda, +0,827

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,884

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,204

17. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,414

18. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,428

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,486

20. Enea Bastianini (I), KTM, +1,623

21. Michele Pirro (I), Ducati, +2,548

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,620