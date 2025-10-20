Ersatz-KTM-Superheld Espargaro «kann Pedro verstehen»

KTM-Tech3-Fahrer Pol Espargaro zeigte auch am MotoGP-Renntag von Phillip Island eine erstaunliche Leistung. Doch auch der Ersatz für Maverick Vinales sprach von einem ähnlichen Effekt, wie ihn Pedro Acosta beschrieb.

Ersatzmann Pol Espargaro kam bei seinem MotoGP-Renn-Comeback mit der Red Bull-Tech3-KTM von Maverick Vinales Startplatz 8 eine bärenstarke Anfangsphase. Der Katalane turnte auf Rang 7 um die Piste. Am Ende war er jedoch wehrlos – musste sich mit Platz 10 zufriedengeben. Der jüngere der beiden Espargaro-Brüder hatte mit denselben Problemen wie sein Landsmann Pedro Acosta zu kämpfen.

«Leider haben wir irgendwie – wir wissen nicht warum – den Hinterreifen zerstört. Bei mir ist das früher passiert, als bei den anderen Fahrern», stellte der Familienvater fest. «Ich habe versucht, den Jungs zu folgen, dabei habe ich den Reifen wohl überfahren. Wir haben aber alle vier bei KTM unsere Hinterreifen ruiniert. Bei mir passierte das so knapp nach der Rennhälfte – etwa sieben bis acht Runden vor dem Ende der Distanz.»

Der 34-Jährige ergänzte: «Ich habe dann viele Positionen verloren, es ist ein Lerneffekt für das Werk. Ich will in Malaysia mehr erreichen. Der Plan ist es, dass ich für die Rennen in Australien und Malaysia im Einsatz bin. Hoffentlich kommt Maverick dann voll fit zurück. Es muss der Mann fahren, dem dieses Bike gehört und der deutlich schneller ist. Ich freue mich wirklich, ihn dann wieder auf diesem Motorrad zu sehen.»

Espargaro erklärt zum Verlauf der 27-Runden-Distanz: «Zu Beginn war ich hinter Alex Marquez, hatte dabei das Gefühl, dass ich sogar überholen könnte. Ich hatte ziemlich viel Speed, habe es dann auch mal versucht, konnte es aber nicht halten. Ich wollte danach kein verrücktes Manöver machen, ich war ja ziemlich weit vorne. Ich versuchte, einfach sanft zu fahren und das Gas gut zu kontrollieren.»

«Dann kam aber Marini langsam näher und auch andere haben versucht, mich zu überholen. Ich wollte mit den Rundenzeiten halbwegs dabei bleiben und ein wenig für das Finale aufsparen. Ich hatte dann aber das Gefühl, dass der Hinterreifen extrem plötzlich hinüber war. Acht Runden vor dem Ende war es dann vorbei. Als mich dann meine KTM-Kollegen überholt haben, war ich schon im Überlebens-Modus.» Der Routinier vor dem Absprung in Richtung Sepang: «Ich kann Pedro verstehen – es ist schon frustrierend! Wir müssen rausfinden, warum dieser Abbau so früh kommt, und dann etwas dagegen tun.»

Bemerkenwert: Als Ersatzfahrer sammelte der Aushelfs-Superheld bereits 23 WM-Punkte. In der WM-Tabelle rangiert Pol Espargaro direkt hinter Noch-Weltmeister Jorge Martin.

Ergebnisse MotoGP Phillip Island, Rennen (19. Oktober):

1. Raúl Fernández (E), Aprilia, 27 Runden in 39:49,571 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,418 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +2,410

4. Alex Marquez (E), Ducati, +3,715

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,930

6. Luca Marini (I), Honda, +7,970

7. Alex Rins (E), Yamaha, +10,671

8. Brad Binder (ZA), KTM, +12,270

9. Enea Bastianini (I), KTM, +14,076

10. Pol Espargaro (E), KTM, +16,861

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,965

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +17,677

13. Ai Ogura (J), Aprilia, +17,928

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,413

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,881

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +34,169

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +50,043

18. Michele Pirro (I), Ducati, +50,303

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 18 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 23 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 23 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 379. 3. Bezzecchi 282. 4. Bagnaia 274. 5. Acosta 233. 6. Di Giannantonio 216. 7. Morbidelli 208. 8. Aldeguer 183. 9. Quartararo 166. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 128. 12. Binder 126. 13. Marini 120. 14. Bastianini 96. 15. Mir 77. 16. Ogura 73. 17. Vinales 72. 18. Miller 66. 19. Rins 60. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 671 Punkte. 2. Aprilia 345. 3. KTM 298. 4. Honda 248. 5. Yamaha 205.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 819 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 562. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 424. 4. Red Bull KTM Factory Racing 359. 5. Aprilia Racing 324. 6. Monster Energy Yamaha 226. 7. Trackhouse MotoGP Team 219. 8. Honda HRC Castrol Team 197. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 191. 10. LCR Honda 134. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 105.