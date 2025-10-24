Heißes Eisen: Ducati plant MotoGP-Debüt von Bulega

Bereits seit Australien ist Ducati-Testfahrer Michele Pirro als Ersatz für Marc Marquez aktiv. Nach dem finalen Aus des Champions deutet jetzt alles auf ein baldiges MotoGP-Debüt von Superbiker Nicolo Bulega hin.

Noch ist der Schockmoment in der MotoGP-Fanwelt nicht verdaut: MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat die Saison 2025 beendet. Der Dominator der laufenden Kampagne, der sich den Titel bereits in Japan sicherte, wird auch die letzten beiden Events sowie den Valencia-Test auslassen müssen. Wie am gestrigen Donnerstag auf SPEEDEWEEK.com berichtet, lässt der Heilungsprozess an Marquez lädierter Schulter keine Einsätze mehr zu.

Während das Feld der Königsklasse in Malaysia zum FP1 auf die Rennstrecke von Sepang stürmte, laufen bei Ducati bereits die Vorbereitungen für ein vielversprechendes Saisonfinale. Heißester Kandidat als Marc-Marquez-Ersatz: Nicolo Bulega. Vieles deutet darauf hin, dass der Ducati-Werksfahrer aus der Superbike-Abteilung bereits in Portimao als offizieller Ersatzpilot für Ducati Lenovo aufgestellt wird.

Teammanager Davide Tardozzi bestätigte am Freitagmorgen den möglichen Einsatzplan mit Bulega. Auf dem offiziellen MotoGP-Kanal sagte das GP-Urgestein: «Es ist richtig, dass wir versuchen werden, Nicolo auf das MotoGP-Bike zu bringen, aber im ersten Schritt geht es um einen Test.»

Alles spricht für den Einsatz Bulegas. Die Saison der Superbike-WM 2025 ist abgeschlossen. Der Italiener überzeugte beim Finale in Jerez mit einem Dreifachsieg und tat damit alles, um sich Toprak Razagatlioglu noch in den Weg zu stellen. Doch am Ende ging der Titel wie schon im Vorjahr an den BMW-Werksfahrer und nächstjährigen MotoGP-Piloten.

Kommt es zu der verdienten Nominierung, dann dürfte der 26-jährige Italiener noch vor Razgatlioglu sein erstes MotoGP-Rennen bestreiten. Der Superbike-König aus der Türkei wird stand heute erstmals beim Valencia-Test (18. November) mit der MotoGP-Yamaha unterwegs sein. Bulega, der Ducati in der Superbike-WM auch 2026 vertreten wird, könnte dann bereits zwei volle MotoGP-Events in den Knochen haben.

Doch auch Nicolo Bulega hat 2026 ebenfalls eine Aufgabe im Bereich der MotoGP, wie Davide Tardozzi in Sepang unterstrich: «Wie bereits kommuniziert, wird Nicolo im kommenden Jahr auch an der Entwicklung der MotoGP-Ducati für 2027 beteiligt sein. Wir denken, dass es gut ist, wenn er vorab auch Kenntnisse mit dem 1000er-MotoGP-Bike aufbaut.»

Tardozzi betonte auch, dass noch keine Entscheidung gefallen ist: «Wir versuchen einen Test mit Nicolo in Jerez durchzuführen, und wenn das funktioniert, dann entscheiden wir für die letzten beiden Rennen.»

Als überragender Hersteller der Königsklasse könnte sich Ducati den Einsatz des Superbikers und potenziell zukünftigen MotoGP-Piloten Nicolo Bulega leisten. Denn anders als Cheftester Michele Pirro, der zwar Testkilometer abspulen kann, nicht aber für ein gutes Ergebnis infrage kommt, ist dem rennerprobten Bulega sportlich womöglich einiges mehr zuzutrauen. Zur Erinnerung: In den letzten vier MotoGP-Rennen holte das offizielle Ducati-Werksteam nicht einen WM-Punkt.