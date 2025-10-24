Bagnaia nach Platz 12: «Vielleicht liegt es an mir!»

Francesco Bagnaia startete stark ins MotoGP-Wochenende von Sepang, fiel dann aber im entscheidenden Zeittraining zurück. Nach Platz 12 steht weiter fest: Das Gefühl für die Ducati GP25 ist nicht zurück.

Der Auftakt in Malaysia begann für Francesco Bagnaia vielversprechend. Im FP1 konnte der Ducati-Pilot mit der zweitbesten Zeit überzeugen, doch als es im Zeittraining am Freitagnachmittag um die Top-10 ging, lief nicht mehr viel zusammen. Mit Platz 12 verpasse Bagnaia den direkten Einzug ins Q2. Er muss am Samstag erneut den Umweg über das Q1 nehmen – ein Szenario, das für ihn fast zur Routine geworden ist.

«Ich habe gut begonnen und konnte etwas am Motorrad arbeiten», erklärte Bagnaia nach dem Trainingsfreitag. «Insgesamt ist es besser als in den letzten zwei GP. Aber ich habe zu spät die Box verlassen, deshalb hatte ich nur zwei Runden – das war mein Fehler. Bei diesen Bedingungen sind zwei zusätzliche Runden sehr wichtig.»

Im Vergleich zu Mandalika und Phillip Island scheint es in Sepang besser zu laufen, doch eine Konstante bleibt für «Pecco» weiter bestehen: «Das Gefühl ist nicht da, was die Performance betrifft. Ich kann nicht so bremsen und in die Kurven einlenken, wie ich es möchte», erklärte Bagnaia sein Problem. Positiv war, dass er in Malaysia besser in das Wochenende gestartet ist als zuletzt.

Auf die Frage, ob die Probleme vom Motorrad herrühren oder von ihm selbst, antwortete der Ducati-Pilot vorsichtig: «Vielleicht bin ich es. Aber ich glaube nicht, denn vor drei Rennen war ich noch konkurrenzfähig. Das Motorrad ist dasselbe wie im Test – das ist für alle schwer zu verstehen.»

Kleine Verbesserungen spürte er dennoch. «Auf der Geraden habe ich weiter Bewegungen, aber nicht so stark wie in Phillip Island», erklärte er. «Seit Australien haben wir mehr Unruhe im Motorrad, und wir versuchen zu verstehen, woher das kommt.» Das Ziel bleibt dasselbe, er will das Gefühl wiederfinden, mit dem er zwischen 2020 und 2024 zahlreiche GP gewonnen hatte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Sepang © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Regen Flagge © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (24. Oktober):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:57,559 min

2. Johann Zarco (F), Honda, 0,019 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,281

4. Joan Mir (E), Honda, +0,295

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,309

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,482

8. Pol Espargaro (E), KTM, +0,496

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,498

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,558

11. Luca Marini (I), Honda, +0,620

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,647

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,720

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,741

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,801

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,022

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,180

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,217

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,394

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,405

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,693

22. Michele Pirro (I), Ducati, +2,182

23. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +2,415