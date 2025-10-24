Joan Mir (4.): Abstimmungs-Volltreffer ab Runde 1

Nach Platz 3 im FP1 brachte Joan Mir die RC213V seines Arbeitgebers Honda später als Vierter souverän ins Q2. Der MotoGP-Pilot aus Mallorca sang danach ein Liebeslied auf sein Renngerät und war zu Späßen aufgelegt.

Honda-Werksfahrer Joan Mir begann sein Media-Debrief mit einem als Gag getarnten Statement, das eigentlich schon alles aussagte: «In aller Regel beginne ich das Pressegespräch am Freitag mit dem Satz: Das war ein komplizierter Tag…aber heute muss es anders heißen: Es war kein komplizierter, sondern ein sehr positiver Tag!»

Der Mallorquiner erklärte: «Für mich war entscheidend, dass wir am Tag vorher bereits eine Abstimmung festgelegt hatten, wir genauso ins FP1 gegangen sind und ich mich damit von der ersten Runde an zu Hause gefühlt habe. Ich konnte mich auf das Wesentliche konzentrieren. Wir hatten dadurch, dass wir sofort auf dem richtigen Weg waren, auch in der Box ging es sehr harmonisch zu. Wir haben uns wirklich nur mit normalen Kleinigkeiten beschäftigt.»

Zum entscheidenden Moment kurz vor Ende des Zeittrainings, als alle Piloten noch einmal attackierten: «Es war spannend, denn du kannst in solchen Situationen auch alles verlieren. Aber wir hatten alles, was es braucht, um die Zeiten zu fahren.»

Und der Schlüssel für die Rundenzeit von 1:57,8 min und Platz 4? Joan Mir brachte es auf den Punkt: «Bei mir ist das Gefühl für das Vorderrad in den Bremszonen der entscheidende Punkt und mein Limit. Und hier hat sich das Motorrad heute absolut fantastisch angefühlt. Ich konnte meine Stärke in die Kurve hinein nutzen, und das nicht nur für eine Runde.»

Mit Blick auf die Konkurrenz gab Joan Mir aber zu bedenken: «Sicher ist, hier sind alle Piloten mit neuen Reifen extrem schnell. Aber die Frage ist, was passiert nach zwei Runden – auch wenn die Piste besser wird und mehr Haftung bekommt? Hier wird es sich entscheiden.»

Mir ging, wie er kam, mit einem guten Spruch, der die gegenwärtige Positivstimmung im Honda-Team nochmals zum Ausdruck brachte. Der Weltmeister von 2020 grinsend auf die Frage, was es bedeutet, dass zwei Honda bei einem Zeittraining unter den ersten vier auftauchen: «Das bedeutet, dass Johann Zarco es perfekt verstanden hat, sich hinter einen anderen schnellen Fahrer zu hängen!»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (24. Oktober):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:57,559 min

2. Johann Zarco (F), Honda, 0,019 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,281

4. Joan Mir (E), Honda, +0,295

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,309

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,482

8. Pol Espargaro (E), KTM, +0,496

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,498

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,558

11. Luca Marini (I), Honda, +0,620

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,647

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,720

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,741

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,801

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,022

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,180

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,217

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,394

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,405

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,693

22. Michele Pirro (I), Ducati, +2,182

23. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +2,415



