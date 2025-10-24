Alex Marquez (9.) biss sich durch: Nach Sturz ins Q2

Ein Sturz im ersten freien Training warf Alex Marquez in Sepang zurück. Doch der MotoGP-Vizeweltmeister in spe biss sich durch und sicherte sich unter Nackenschmerzen im Zeittraining Rang 9 und den Einzug ins Q2.

Für Alex Marquez begann das MotoGP-Wochenende in Malaysia mit einem Rückschlag. Der Gresini-Ducati-Pilot stürzte im ersten freien Training und klagte anschließend über Schmerzen. «Es war kein einfacher Trainingstag in Malaysia», erklärte er nach den Sessions. «Im FP1 sind wir gut gestartet, aber dann hatten wir einige Probleme. Nach dem Sturz habe ich Schmerzen im Nacken, also muss ich mich erholen.»

Trotz körperlicher Beschwerden zeigte der zweifache Weltmeister im Zeittraining eine solide Leistung. Mit einer Zeit von 1:58,057 min belegte Marquez den neunten Rang und sicherte sich damit direkt den Einzug in Q2. Auf den Tagesbesten Pedro Acosta (KTM) fehlten ihm rund eine halbe Sekunde. «Ich bin zufrieden mit dem Rhythmus, den wir am Nachmittag hatten», meinte Marquez. «Im Vergleich zur Vorsaison fühlt sich die Strecke anders an, das macht es schwieriger.»

Auch wenn Alex Marquez nicht in absoluter Topform ist, hat er den nötigen Puffer in der Gesamtwertung. Mit 379 Punkten liegt der Gresini-Pilot weiter klar auf dem zweiten Platz der Weltmeisterschaft – ganze 97 Punkte vor Marco Bezzecchi (Aprilia). Um den Vizetitel zu sichern, darf der Italiener in Sepang nicht mehr als 23 Punkte auf Marquez aufholen.

Spätestens in den Rennen läuft es für Alex Marquez wohl wieder besser. Er konnte die letzten Rennen immer weiter vorne beenden, als er sich qualifiziert hatte. «Wir müssen weitermachen», leitete Marquez das Ende des Interviews ein. «Heute war nicht perfekt, aber wir haben ein gutes Tempo und wissen, wo wir uns verbessern müssen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Sepang © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Regen Flagge © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (24. Oktober):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:57,559 min

2. Johann Zarco (F), Honda, 0,019 sec

3. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,281

4. Joan Mir (E), Honda, +0,295

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,309

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,480

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,482

8. Pol Espargaro (E), KTM, +0,496

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,498

10. Alex Rins (E), Yamaha, +0,558

11. Luca Marini (I), Honda, +0,620

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,647

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, 0,720

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,741

15. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,801

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,022

17. Brad Binder (ZA), KTM, +1,180

18. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,217

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,394

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,405

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,693

22. Michele Pirro (I), Ducati, +2,182

23. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +2,415