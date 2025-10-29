Maverick Vinales (KTM): Therapie in Salzburg

KTM-Tech3-Ass Maverick Vinales war zur Abklärung weiterer Therapie-Maßnahmen in Salzburg und dabei auch zu Gast beim Fußball. Demnächst wird über sein MotoGP-Comeback in Portimao entschieden.

Maverick Vinales musste zuletzt bei der Asien-Tournee der MotoGP zuschauen. Dort wurde er von Pol Espargaro vertreten. Zur Erinnerung: Der 30-jährige Spanier aus dem Team Red Bull KTM Tech3 hatte sich im Sommer im Qualifying auf dem Sachsenring eine Schulterluxation zugezogen. Anfang Oktober musste er beim Mandalika-Wochenende die Reißleine ziehen.

Um weitere Therapie-Optionen abzuklären, war der Moto3-Weltmeister von 2013 zuletzt in Thalgau im Salzburger Land. Konkret verbrachte Vinales mehrere Tage im Red Bull Athlete Performance Center (APC) und absolvierte dort diverse Tests und spezielle Trainingseinheiten. Ob Vinales beim vorletzten MotoGP-Event der Saison 2025 in Portimao zurückkehren kann, ist aktuell offen.

KTM-Rennchef Pit Beirer sagte zur Sonderschicht des Spaniers: «Maverick hat im APC die besten Voraussetzungen. Es wurden unter anderem einige Messungen durchgeführt.» Beirer will im Fall Vinales keine halben Sachen: «Wir wollen uns jetzt nicht mehr nach dem Rennkalender richten. Wir wollen Maverick voll fit wieder zurück, sodass er sein ganzes Potenzial abrufen kann. Er hat in einigen Bereichen noch nicht die Kraft, wie vor der Verletzung. Mit der normalen Therapie kommt man an die Grenzen. Wir warten jetzt auf das Okay des APC – wir brauchen messbare Werte. Probieren gibt’s nicht mehr!»

Vinales wird dann in Spanien auch einen Probelauf mit dem 600er-Motorrad absolvieren. Der ehemalige Motocross-Vize-Weltmeister Beirer streicht zur Causa Vinales hervor: «Für Maverick ist das die erste ernsthafte Verletzung in seiner MotoGP-Karriere. Er hatte bisher keine Ahnung davon, was es bedeutet, mit Schmerzen zu fahren.» Übrigens: Im Zuge seines Aufenthaltes in Salzburg besuchte der Spanier auch das Heimspiel des FC Red Bull Salzburg in Wals-Siezenheim in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest.