Rückkehr von Mathieu Baumel in die Rallye-Raid

Sieben Monate nach seiner Beinaputation kehrt Mathieu Baumel in den Wettkampfsport zurück.

Bei einem schweren Unfall im Februar, als Baumel auf der Stadtautobahn von Reims einem mit technischen Defekt liegen gebliebenen Wagen der Rallye Monte Carlo historique zur Hilfe eilen wollte, war der 49-jährige Franzose von einem Auto angefahren worden. Der schwer verletzte Baumel wurde in das Stadthospital verbracht, wo er nach einer mehrwöchigen Komazeit schließlich überlebte. Allerdings musste dem zweifachen Dakar-Rallye-Sieger (als Navigator) das rechte Bein amputiert werden.

Nur sieben Monate später kehrt Mathieu Baumel in den Rennsport zurück. Der Franzose wird bei der Baja Sharish als Beifahrer von Guillaume de Mévius antreten.

Nach seinem Unfall hat sich Baumel ein ehrgeiziges, fast verrücktes Ziel gesetzt: Bei der nächsten Rallye Dakar will er wieder als Beifahrer an der Seite seines Fahrers Guillaume de Mévius sitzen. Der Franzose, ein Musterbeispiel an Durchhaltevermögen und Hoffnung, hat den ersten Schritt seiner Herausforderung geschafft: Im September ist er wieder im Rennen.

Mathieu Baumel und Guillaume de Mévius werden gemeinsam bei der Baja Sharish starten, einem Rallye-Raid, der vom 11. bis 14. September in Portugal stattfindet und insgesamt 489,30 km umfasst, verteilt auf vier Sonderprüfungen und einen Prolog. Das Duo wird den Mini JCW Rally 3.0i fahren und sich auf das Ende der W2RC-Saison und die Rückkehr zur nächsten Dakar im Januar vorbereiten.

«Ich bin überglücklich, endlich wieder an einer Rallye teilnehmen und wieder mit dem Team und Guillaume zusammenarbeiten zu können“, freut sich Baumel. Mein Unfall ist jetzt sieben Monate her. Mein linkes Bein muss noch gestärkt werden und meine Prothese muss noch angepasst werden. Aber ich habe jetzt alle Dokumente, die mir die Teilnahme am Rennen wieder erlauben. Deshalb möchte ich so schnell wie möglich wieder auf die Strecke. Der Vorteil einer kürzeren Baja ist, dass wir bei Problemen oder beim Erkennen von Verbesserungspotenzial diese vor der nächsten großen Rallye mit berücksichtigen können. Mein großes Ziel bleibt natürlich die nächste Dakar. Je mehr Kilometer ich bis dahin mit Guillaume sammeln kann, desto besser. Mal sehen, wie es läuft».



«Ich bin wirklich aufgeregt und unglaublich glücklich, dass Mathieu zurück ist.», freut sich Guillaume de Mévius.«Er hat unglaublich hart gekämpft, um zurückzukommen. Die Zeit nach seinem Unfall war extrem schwierig und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Dass er nach nur sieben Monaten schon wieder im Auto sitzt, ist fantastisch für ihn - und auch ich bin sehr froh, meinen Beifahrer wieder an meiner Seite zu haben. Für mich ist er einer der besten Navigatoren der Welt. Ich bin überzeugt, dass wir schnell wieder auf Topniveau ankommen. Natürlich liegen noch einige Herausforderungen vor uns. Nach der ersten Wertungsprüfung wird es im Auto sicherlich sehr emotiona».

Für den Rest der Saison wurde noch keine Ankündigung gemacht, aber es stehen noch zwei Runden des W2RC aus, in Portugal (22.-28. September) und dann in Marokko (10.-17. Oktober), sodass Mathieu Baumel und Guillaume de Mévius vor der Dakar wieder in Schwung kommen können.