Zeven: 100 Karten für die erste ‚Speedway Talk Night’

Am 14. November richtet Christian Brunkhorst im Autohaus Brunkhorst in Zeven die erste ‚Speedway Talk Night’ aus, mit interessanten Gästen aus dem Bahnsport und für einen guten Zweck. Beginn 19 Uhr.

«Wir möchten den Bahnsportfans etwas bieten, das es so in Deutschland noch nie gegeben hat», freut sich Christian Brunkhorst, Inhaber einer Autohauskette im Bremer Umland auf die erste ‚Speedway Talk Night’, deren Initiator er ist. Er hat sich für den bunten und interessanten Abend mit der Internetseite bahndienst.com zusammengespannt, sowie weitere gemeinsame Partner wie die von der deutschen Speedway-Nationalmannschaft und anderen mit an Bord geholt.

Talkgäste sind Aktive wie Erik Riss, Norick Blödorn, Hannah Grunwald, Stephan Katt, Celina Liebmann, Carlos Gennerich sowie die beiden Vettern Max Niedermaier. Die Moderation der einzelnen Gesprächsrunden in Zeven übernimmt Norbert Ockenga von bahndienst.com, der Kommentator der Liveübertragungen der Speedway-Grands Prix im Stream von Discovery plus, sowie der Zusammenfassungen im Free-TV auf Eurosport.

Brunkhorst und seine Partner versprechen für den 14. November einen unterhaltsamen, zugleich informativen Abend rund um die Themen Speedway, Lang- und Grasbahn sowie Eisspeedway mit spannenden Gesprächen, interessanten Einblicken hinter die Kulissen und exklusiven Begegnungen am Rande der Talkrunden. Der Eintritt von 15 Euro pro Person sowie alle Einnahmen aus Essen, Trinken und eventuellen Spenden gehen laut Brunkhorst direkt in einen Topf zur Nachwuchsförderung.

«Wir möchten den Besuchern etwas bieten, das es in dieser Form noch nie gegeben hat», kündigt der Niedersachse an, «und damit gleichzeitig etwas für die Nachwuchsförderung des Bahnsports in Deutschland tun. Deswegen sind wir auch dankbar, dass alle Beteiligten einverstanden sind, den Abend quasi ehrenamtlich zu besuchen und zu gestalten, damit wirklich alle Einnahmen komplett in die Nachwuchsarbeit fließen können. Wir werden gleichzeitig auch sehr genau darauf achten und in der weiteren Berichterstattung auch verfolgen, was mit dem Geld erreicht wird.»

Die Stadt Zeven liegt im niedersächsischen Landkreis Rotenburg im Elbe-Weser-Dreieck zwischen Hamburg und Bremen. Tickets für die 100 Plätze im Autohaus Brunkhorst sind im Internet über die Agentur Eventim zu haben.