MotoGP: Ducati-Versagen im Australien-Sprint

Platz 8: Warum Philipp Öttl unter die Räder kam

Von Kay Hettich
Philipp Öttl war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dafür aber mit seiner Performance
Philipp Öttl war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dafür aber mit seiner Performance

Der erste Supersport-Lauf in Jerez endete für Philipp Öttl nicht auf die Weise, wie es sich der Ducati-Pilot als Vierter der Superpole gewünscht hatte. Ursächlich für den achten Platz war nicht nur ein schlechter Start.
Philipp Öttl reiste mit viel Selbstvertrauen zum Saisonfinale der Supersport-WM 2025 in Jerez. Denn in Aragón glänzte der Bayer mit vierten Plätzen und der schnellsten Rennrunde im ersten Lauf. Vor einer Woche in Estoril legte der 29-Jährige am Samstag einen weiteren vierten Platz nach und fuhr im zweiten Rennen als Zweiter zu seinem besten Saisonergebnis. Aber das zwölfte und letzte Supersport-Meeting schreibt seine eigene Geschichte.

Als Fünfter im freien Training und Vierter der Superpole schien der Ducati-Pilot seine starke Form bewahrt zu haben, doch im ersten Lauf reichte es nur zum achten Platz.

«Mein Start war echt schlecht – ich lag nur an zehnter Stelle», erklärte Öttl. «Anschließend konnte ich mich zwar wieder bis auf Platz 6 nach vorn kämpfen, allerdings habe ich mich auf dem Motorrad nicht gut gefühlt. Wir hatten vor dem Rennen eine Änderung an der Front vorgenommen, weshalb ich am Kurveneingang nicht mehr so pushen konnte.»

Zeitweise holte Öttl dennoch auf die Top-5 auf und schien alles im Griff zu haben, aber in der letzten Runde wurde er von Mattia Casadei (MV Agusta) und Tom Booth-Amos (Triumph) überrumpelt und auf Platz 8 durchgereicht.

«Zum Ende hin konnte ich die Pace nicht halten», betonte Philipp. «Mir sind dann noch der Casadei und Booth-Amos durchgerutscht. Ein achter Platz taugt mir gar nicht, aber mein Rennen war nicht so schlecht – aber auch nicht besonders gut. Wir hatten im Warm-up etwas getestet, was zu funktionieren schien. Ich war mir aber nicht sicher, ob es am Nachmittag [bei höheren Temperaturen] auch so sein würde. Der Zeitplan macht es schwierig, so etwas vernünftig auszuprobieren.»

Dennoch: Öttl ist vor dem letzten Saisonrennen WM-Neunter und hat nur acht Punkte Rückstand auf Lucas Mahias (Yamaha), der den sechsten Rang belegt. Mit einem guten zweiten Lauf ist noch viel möglich, allerdings muss der Ducati-Pilot am Sonntag von der elften Position starten.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 0,051 sec
3. Jaume Masia (E) Ducati + 0,140
4. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,329
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 1,625
6. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 2,675
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 2,888
8. Philipp Öttl (D) Ducati + 3,034
9. Valentin Debise (F) Ducati + 3,981
10. Roberto Garcia (I) Yamaha + 4,198
11. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 8,990
12. Federico Caricasulo (I) Ducati + 11,525
13. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,199
14. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 14,107
15. Kaito Toba (J) Honda + 14,409
16. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 14,544
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,521
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 17,814
19. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 21,383
20. Leonardo Taccini (I) Ducati + 21,532
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 31,823
22. Simon Jespersen (DK) Ducati + 31,880
23. Andrea Giombini (I) Ducati + 32,483
24. Loic Arbel (F) MV Agusta + 36,461
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 36,654
26. Ana Carrasco * (E) Honda + 38,346
27. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 38,509
28. Corentin Perolari * (F) Honda + > 1 min
29. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + > 1 min
- Oliver Bayliss (AUS) Triumph
- Javier Del Olmo (E) Kawasaki
- Marvin Siebdrath (D) Honda
- Lucas Mahias (F) Yamaha
Supersport-WM 2025: Stand nach 23 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 450
2. Can Öncü (TR) Yamaha 356
3. Jaume Masia (E) Ducati 243
4. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 242
5. Valentin Debise (F) Ducati 192
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 179
8. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
9. Philipp Öttl (D) Ducati 177
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 91
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
14. Corentin Perolari * (F) Honda 83
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 72
17. Roberto Garcia (I) Yamaha 66
18. Federico Caricasulo (I) Ducati 64
19. Alberto Surra (I) Yamaha 62
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 50
21. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 23
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
26. Kaito Toba (J) Honda 13
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
28. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

