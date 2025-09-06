Macau Grand Prix ohne Rekordsieger Michael Rutter

Dieses Jahr wird Michael Rutter in der Startaufstellung für den Macau Motorcycle Grand Prix fehlen. Der neunfache Sieger, der sich bei der Tourist Trophy schwer verletzt hat, leidet immer noch an den Nachwirkungen.

Michael Rutter ist einer der wenigen Rennfahrer, die den Grand Slam des Straßenrennsports gewonnen haben. Der Brite war sowohl beim North West 200, bei der Tourist Trophy, beim Ulster GP und beim Macau Motorcylce Grand Prix erfolgreich. In der früheren portugiesischen Enklave ist er in der Geschichte des seit 1967 ausgetragenen Rennens mit neun Triumphen sogar der mit Abstand erfolgreichste Teilnehmer.

Geschieht nicht noch ein Wunder wird dieses Jahr das Einladungsrennen in den Häuserschluchten von Chinas Spielermetropole ohne Rutter stattfinden.

Der 53-jährige Veteran war bei der diesjährigen Tourist Trophy schwer gestürzt. Im zweiten Rennen der Supertwins war er bei hoher Geschwindigkeit von der Strecke abgekommen. Mit gravierenden Verletzungen wurde er nach Aintree ins Walton Medical Center, der einzigen Fachklinik in Großbritannien, die sich auf umfassende neurologische, neurochirurgische, Wirbelsäulen- und Schmerzbehandlungen spezialisiert hat, verlegt.

Obwohl Rutter vor wenigen Tagen bei der Classic TT im Rahmen einer Parade im Sattel einer Honda RC45 zum ersten Mal nach seinem Unfall wieder eine Runde auf dem Snaefell Mountain Course drehte, und das Rennen auf dem 6,115 Kilometer langen Guia Circuit erst Mitte November stattfindet, ist an ein Comeback noch länger nicht zu denken. Der Macau-Rekordsieger leidet immer noch an den Nachwirkungen seiner Verletzungen.