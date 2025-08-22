Vorschau und Zeitplan: US Nationals in Budds Creek

In Budds Creek (Maryland) wird am kommenden Wochenende das Finale der US Nationals ausgetragen. Auch wenn Jett Lawrence (Honda) schon als Champion der 450er Klasse feststeht, stehen noch wichtige Entscheidungen aus.

Das Budds Creek National in Mechanicsville (Maryland) ist zugleich das Finale der Motocross-Outdoor-Saison 2025. Die Strecke ist nur 50 Meilen von der US-Hauptstadt Washington D.C. entfernt. Nach den aktuell vorliegenden Wetterprognosen erwarten wir bei Tageshöchsttemperaturen von 28 Grad Celsius und wolkenlosem Himmel perfekte Rennbedingungen zum Saisonabschluss.

In der 450er Klasse ist die Entscheidung zugunsten von HRC-Werksfahrer Jett Lawrence bereits vor einer Woche in Unadilla gefallen. Wir werden aus europäischer Perspektive besonders das Abschneiden der US-Legionäre Jorge Prado (Kawasaki) und Valentin Guillod (Yamaha) beobachten. Aus dem Prado-Lager sind immer wieder optimistische Töne zu vernehmen, aber im reality-Check wirken diese inzwischen nur noch wie billige Durchhalteparolen. Das Bild, was sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht, ist immer wieder das gleiche: Prado startet gut und zieht oft auch den Holeshot, fällt dann aber immer wieder weit zurück. Zuletzt in Unadilla auf die Plätze 15 und 12.

Der schweizerische Yamaha-Privatier, der immer noch auf ein Team-Engagement hofft, ist unterdessen zu einem soliden Top-10-Kandidaten avanciert und Dylan Ferrandis (Honda) war in Unadilla auf Platz 6 der beste Europäer.

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 462 Punkte, vorzeitig Champion

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 409, (-53)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 364, (-98)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 349, (-113)

5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 328, (-134)

6. Jorge Prado (ESP), Kawasaki, 241, (-221)

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 209, (-253)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-258)

9. Valentin Guillod (CHE), Yamaha, 179, (-283)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 165, (-297)

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan benötigt nur noch 7 Punkte, um in Budds Creek die Meisterschaft in der 250er Klasse klarzumachen. Auch wenn daran nach seinen Leistungen über die Saison niemand ernsthaft zweifelt: Jo Shimoda (Honda) konnte in Unadilla beide Läufe gewinnen und abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss. Dennoch bleibt Deegan natürlich der klare Titelfavorit.

Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 460

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 417, (− 43)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 320, (− 140)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 289, (− 171)

5. Tom Vialle (FRA), KTM, 282, (− 178)

6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 239, (− 221)

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 216, (− 244)

8. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 212, (− 248)

9. Jordon Smith (USA), Triumph, 198, (− 262)

10. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 180, (− 280)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals Budds Creek*)



Samstag, 23.08.2025

16:00 – Qualifying

19:00 – 450 ccm, Lauf 1

20:00 – 250 ccm, Lauf 1

21:30 – 450 ccm, Lauf 2

22:30 – 250 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr