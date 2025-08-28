Nach Zoff: Jorge Prado entschuldigt sich bei Kawasaki

Nach dem öffentlich ausgetragenen Zoff zwischen Jorge Prado und dem Kawasaki-Werksteam hat sich der spanische MXGP-Weltmeister nun offiziell entschuldigt und meint, dass Alles nur ein großes Missverständnis war.

«Nur um einige der Kommentare zu meinem Beitrag aufzuklären, die zu allen möglichen Spekulationen führten: Ich möchte klarstellen, dass es sich einfach um einen Beitrag zum Saisonende der US Nationals handelte» erklärte der MXGP-Weltmeister Jorge Prado. «Es ist nichts weiter als ein Rückblick, wie diese Saison für mich persönlich war. Wie auch immer, ich entschuldige mich beim Team für die entstandenen Missverständnisse, die sich aus meinen Worten ergeben haben. Zu keinem Zeitpunkt erwähnte ich das Team oder das Motorrad selbst. Es geht ausschließlich um meine eigenen Gefühle und eine Erklärung der Ergebnisse, die darauf basiert, wie ich mich auf dem Motorrad gefühlt habe. Natürlich steht es jedem frei, meine Worte zu interpretieren, aber das, was ich geschrieben habe, oder die Bedeutung dahinter zu verdrehen oder zu manipulieren, ist etwas anderes.»

Prado hatte einen Beitrag veröffentlicht, in dem er erklärte, dass er sich auf seinem Motorrad nie wohlgefühlt habe. Natürlich war der Weltmeister auch frustriert, weil er im Qualifying von Budds Creek nicht über den 43 Rang hinaus gekommen war und in den Rennen mehrere Sekunden pro Runde langsamer als die Spitze war. Ein Mitglied des Kawasaki-Teams kommentierte Prados Post in der Weise, dass er in seinen Augen kein Champion sei. Daraufhin schossen Spekulationen hoch, dass Prado direkt zu KTM wechseln wolle und sogar schon beim Motocross der Nationen mit einem anderen Motorrad auftauchen könnte. Prados Entschuldigung soll nun zweifellos die Wogen glätten, um die anstehenden Playoffs bestreiten zu können – auf Kawasaki.