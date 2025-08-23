Haiden Deegan (Yamaha) siegt und ist 250er Champion
Haiden Deegan wurde in Budds Creek zum zweiten Mal 250-ccm-US-Motocross-Champion
Finale der US-Nationals auf dem Budds Creek Raceway in Mechanicsville: Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch nach einem Sturz des Kanadiers Cole Pranger wurde das Rennen mit roter Flagge abgebrochen. Tom Vialle, Haiden Deegan, Jo Shimoda, Daxton Bennik und Brodie Connoly wurden wegen Missachtung der Rotkreuzfahne bestraft. Deegan hatte einen Gegner überholt, weshalb er nicht nur 5 Punkte abgeben musste, sondern zusätzlich um eine Position zurückversetzt wurde. Auch Shimoda bekam wegen Überholens bei Rotkreuzfahne neben dem Abzug von 5 Zählern eine Strafversetzung um einen Platz.
Nach dem Neustart stürzte Vialle über das Vorderrad und fiel auf Platz 11 zurück. Zum zweiten Lauf trat der Franzose nicht erneut an. Haiden Deegan gewann den ersten Lauf, wurde aber wegen der Strafversetzung auf Platz 2 hinter seinem neuseeländischen Teamkollegen Cole Davies gewertet. Jo Shimoda kam hinter Deegan ins Ziel, wurde aber ebenfalls wegen der Strafe auf Platz 3 geführt.
Nate Thrasher (Yamaha) gewann den Start zum zweiten Lauf, aber Haiden Deegan griff sofort an und übernahm die Führung. Auch dieses Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen, nachdem Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer in einen langsamen Fahrer krachte, der zuvor gestürzt war. Die Szene spielte sich genau vor der Boxengasse ab, wo Beaumer zunächst auf der Strecke liegenblieb. Zum Glück konnte er nach einigen Minuten wieder auf seinen eigenen Beinen stehen. Beaumer wurde aber für Untersuchungen ins Medical Center gebracht.
Der Neustart erfolgte als 'Staggered Start', also in der Reihenfolge vor dem Rennabbruch. Haiden Deegan gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 13,5 Sekunden vor Jo Shimoda und Levi Kitchen (Yamaha). In dieser Reihenfolge standen die 3 Protagonisten auch auf dem Tagespodium.
Zum zweiten Mal in Folge gewann Haiden Deegan souverän und hochverdient die US-Motocross-Meisterschaften der 250er Klasse und geht auch als Bester der kombinierten SMX-Wertung mit einem Guthaben von 25 Zählern in die SMX-Playoffs, die am 6. September auf dem MAX Dragway in Concord beginnen.
Ergebnis Budds Creek National 250:
1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 2-1
2. Jo Shimoda (J), Honda, 3-2
3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 4-3
4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 8-4
5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-5
6. Ty Masterpool (USA), Kawasaki, 6-6
7. Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-17
8. Drew Adams (USA), Kawasaki, 5-10
9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 10-8
10. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 13-9
…
17. Tom Vialle (F), KTM, 11-41(DNS)
18. Julien Beaumer (USA), KTM, 12-39 (DNF)
...
DNS: Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-9
DNS: Chance Hymas (USA), Honda
DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha
Meisterschaftsstand nach Runde 11 von 11:
1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 502
2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 48
3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, -150
4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, -175
5. Tom Vialle (FRA), KTM, 282, -214
6. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, -263
7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, -271
8. Maximus Vohland (USA), Yamaha, -272
9. Jordon Smith (USA), Triumph, -291
10. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, -311
Kombinierte SMX-Wertung Supercross & Motocross
Ausgangslage für SMX Playoffs:
1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 681 Punkte, 25 SMX
2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 580, (-101), 22
3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 465, (-216), 20
4. Tom Vialle (FRA), KTM, 462, (-219), 18
5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 393, (-288), 17
6. Julien Beaumer (USA), KTM, 345, (-336), 16
7. Maximus Vohland (USA), GASGAS, 332, (-349), 15
8. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 328, (-353), 14
9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 324 Punkte (-357), 13
10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 311, (-370), 12
11. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 275, (-406), 11
12. Chance Hymas (USA), Honda, 262, (-419), 10
13. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 239, (-442), 9
14. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 220, (-461), 8
15. Ryder Difrancesco (USA), GASGAS, 200, (-481), 7
16. Drew Adams (USA), Kawasaki, 197, (-484), 6
17. Parker Ross (USA), Yamaha, 191, (-490), 5
18. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 173, (-508), 4
19. Cole Davies (NZL), KTM, 171, (-510), 3
20. Dilan Schwartz (USA), Suzuki, 167, (-514), 2