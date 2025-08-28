Tom Vialle erklärt Details seiner Probleme mit KTM

Nachdem KTM-Werksfahrer Tom Vialle zum 2. Lauf von Budds Creek nicht antrat, hieß es, dass das bereits der Abschied des Franzosen gewesen sei. Die Ursache war technischer Natur. Vialle hat kein Vertrauen mehr.

Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle führte den ersten Lauf von Budds Creek an, stürzte und fiel danach auf Platz 11 zurück. Zum zweite Lauf trat er nicht erneut an.

Das Problem: Das Team kämpft seit geraumer Zeit mit massiven Stoßdämpfer-Problemen. Aus Sorge um seine eigene Sicherheit verzichtete der Franzose auf seinen Start.

«Ich habe nicht gekündigt oder so etwas», erklärte Vialle. «Wie jeder weiß, bin ich nicht der einzige Fahrer in dieser Situation.» Ob sich diese Anspielung auf seinen 450er Teamkollegen Chase Sexton bezieht oder auf andere Fahrer wie Jorge Prado,verriet er nicht.

«Wir haben den ganzen Sommer über mit defekten Stoßdämpfern zu tun gehabt. Das Team und ich können anhand der Daten sehen, dass der Dämpfer nicht richtig funktioniert. Die letzten paar Rennen mit diesem Dämpfer waren wirklich hart für mich, aber ich wollte trotzdem weiter fahren und alles geben, so, wie ich es immer getan habe. Aber nachdem der Dämpfer im ersten Lauf von Budds Creek erneut kaputt ging, habe ich zu meiner eigenen Sicherheit auf einen Start verzichtet.»

«KTM und das Team arbeiten daran, und ich bin zuversichtlich, dass wir das bis zu den Playoffs hinbekommen werden», zeigt sich Vialle optimistisch.