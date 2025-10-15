Toyota vor WM-Titel bei Central European Rally

Laubsauger: Der lange in der WM führende Elfyn Evans will die Titelentscheidung mit einem guten Ergebnis offen haltent

Das Toyota Gazoo Team kann nach einem im Laufe der Saison massiv aufgebauten Vorsprung bei der Rallye Mitteleuropa den WM-Herstellertitel bereits vorzeitig unter Dach und Fach bringen.

Mit Sebastien Ogier und Elfyn Evans werden zwei Mitglieder des japanischen Teams ihren engen Kampf um die Fahrermeisterschaft auf den Asphaltprüfungen fortsetzen.

Toyota hat einen Vorsprung von 125 Punkten vor Hyundai und wird in Passau den fünften Herstellertitel in Folge holen, wenn es nicht mehr als fünf Punkte Rückstand einfährt. Die Hoffnungen von Hyundai die Titelvergabe noch aufzuschieben ruhen auf Thierry Neuville und Adrien Fourmaux, da Ott Tänak nicht mehr für die Herstellerwertung nominiert ist. Tänak mit Restchancen auf den Titel, fährt mit einem nicht für die Hersteller-WM berechtigten Vorjahreswagen. Mit Kalkül: Denn auf dem Asphaltterrain sieht man für Tänak mit dem «Altauto» größere Möglichketein für eine ganz vordere Topplatzierung.

Ogier kommt mit nur zwei Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Evans nach Deutschland, nachdem er in Chile seinen fünften Saisonsieg errungen hat - seinen 66. Triumph in der Rallye-WM.

Auf Schotter ist es in der Regel ein Nachteil, als Erster zu starten, aber auf den herbstlichen Asphaltstraßen Mitteleuropas dürfte sich das Blatt als «Erststarter» leicht zugunsten des Franzosen wenden.

Der 41-Jährige, der seinen neunten Weltmeistertitel und damit den Gleichstand im Rekordbuch mit Sebastien Lob anstrebt, hat 2025 noch nie das Podium verpasst. Der zunächst als Teilzeitfahrer in die WM gestartete Routinier weiß, dass er mit einem weitereren Sieg seine Führung vor den Läufen in Japan und Saudi-Arabien weiter und vielleicht entscheidend ausbauen kann.

«Ich gehe davon aus, dass alle ihr Bestes geben werden. Unsere Konkurrenten werden auf Asphalt gleichfalls sehr stark sein. Es wird also sehr spannend und ich freue mich auf einen intensiven Kampf», sagte Ogier im Vorfeld.

Evans hingegen strebt nach vier zweiten Plätzen in seiner WM-Karriere weiterhin seinen ersten Weltmeistertitel an. Der Waliser weiß, dass die nächsten zwei Wochen mit zwei der letzten drei letzten WM-Runden auf Asphalt entscheidend sein könnten, um den achtfachen Champion Ogier noch zu übertrumpfen.

Der aus der Rallye-WM in den Monopostorennsport wechselnde Kalle Rovanperä, aktuell an dritter Stelle in der Gesamtwertung mit 21 Punkten Rückstand liegend, wird ebenfalls ein starkes Ergebnis anstreben. Er hegt gleichfalls noch eine eigene, wenn auch kleinere Hoffnungen auf den Titel.

Für Hyundai geht es in Mitteleuropa darum, den Schaden im Herstellerwettbewerb zu begrenzen. Titelverteidiger Neuville soll auf dem Asphaltterrain endlich wieder einmal erfolgreich sein. Der Belgier, Sieger der ersten Ausgabe der Veranstaltung im Jahr 2023, liegt mit 166 Punkten auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung. Neuville hat trotz eines insgesamt schwierigen Jahres für das Team immer wieder eine gute Form unter Beweis gestellt.

Tänaks i20 N Rally1 wird nicht um Punkte in der Herstellerwertung kämpfen - eine strategische Entscheidung von Hyundai, um ihn nach seinem Ausfall in Chile auch von den Beschränkungen bei der Motorvergabe zu befreien. Obendrein kann er mit der Nutzung eines Autos in Vorjahreskonfiguartion bessere Fahrwerksmöglichkeiten auf den Asphahltstraßen generieren, als mit dem aktuellen Auto. Die Titelhoffnungen des Esten wurden durch den Chile-Ausfall zwar zunichte gemacht, dennoch bleibt er eine potenzielle Gefahr für Rallyesiege in den letzten drei Runden und eben eine Restchance auf den Titel.

M-Sport Ford schickt zwei Puma Rally1 für Grégoire Munster und Josh McErlean ins Rennen – ersterer kehrt zu der Veranstaltung zurück, bei der er 2024 sein bestes Karriereergebnis erzielte.

Die grenzüberschreitende Strecke der Central European Rally führt erneut über schmale österreichische Landstraßen, holprige tschechische Wege und schnelle, breite deutsche Asphaltstraßen, oft bei unvorhersehbarem Wetter, bei dem Regen, Nebel und Temperaturschwankungen die Reifenwahl zu einer Lotterie machen können.