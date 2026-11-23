Cycle World: Eine Ikone des Motorradjournalismus ist nicht mehr
Mit Cycle World, das es seit sechs Jahren nurmehr Online gab, verschwand sang- und klanglos eine der traditionsreichsten Publikationen des Motorrad-Journalismus.
Keine Ankündigung, keine der üblichen Entschuldigungen mit Hinweis auf das schwierige Umfeld in der Medienwelt, nichts, einfach nichts mehr: Am 7. Juli stelle Octane Media den betrieb des Online Magazins
Gegründet wurde Cycle World 1962 als Printmagazin, als man sich das Internet noch nicht mal vorstellen konnte. Die letzte gedruckte Ausgabe war das Oktoberheft von 2020. Danach gab es Cycle World nur noch online und als Digitalausgabe für Abonnenten.
Weiterhin erscheinen in den USA rund zehn Motorradmagazine in gedruckter Form, als klassische Motorradmagazine mit breitem Themenspektrum, dazu auf Chopper, Geländesport und Oldtimer spezialisierte Magazine. Das älteste US-Motorradmagazin ist American Motorcyclist, das Verbandsmagazin des US-Motorradverbandes AMA (American Motorcyclist Association).
Für ihren an technischen Details und Grundsatzfragen interessierten SPEEDWEEK-Autor ist die Einstellung von Cycle World ein herber Verlust, weil unter den Entlassenen auch einer seiner Lieblingsautoren ist: Kevin Cameron (85), in der Szene einfach KC genannt, der in seinen Artikeln und Analysen auf Themen eingeht, die in den üblichen Motorradmagazinen (Print und Online) nicht oder dann nicht in dieser Tiefe abgehandelt werden. Sein Stil unterscheidet sich vom üblichen Motorsport-Journalismus: KC erklärt komplexe physikalische Zusammenhänge – etwa Gasschwingungen im Auspuff, Kolbenkühlung, Fahrwerksgeometrie oder Reifenverformung – in einer klaren und dennoch wissenschaftlich exakten Sprache oder stellt die Resultate von Rennen mit seinem Hintergrundwissen in einen erweiterten Zusammenhang.
Cyleworld.com ist weiterhin erreichbar und damit auch die bislang erschienen Artikel von KC. Das ist schon mal eine tröstliche Nachricht, doch es kommt noch besser: Das amerikanische Online-Portal superbikeplanet.com reagierte sogleich und sicherte sich Cameron als frei schaffenden Kolumnisten. Seine
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