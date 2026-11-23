Schon am Samstag im Qualifying sorgte Diogo Moreira für mehr als eine Schrecksekunde: Auf seiner letzten schnellen Runde im Q1 fuhr der Brasilianer auf der Innenseite von Kurve 15 mit Slicks über die noch feuchte Streckenmarkierung. Das Resultat: Ein Highsider, bei dem der 22-Jährige sekundenlang durch die Luft geschleudert wurde und entsprechend hart auf dem Boden aufschlug. Seine RC213V wurde völlig zerstört.

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Der Rookie selbst konstatierte später: «Ich habe am ganzen Körper Schmerzen. Aber ich hatte Glück.» Er war unverletzt geblieben. Kurios: Die durch ihn selbst verursachte Unterbrechung verhalf dem Rookie ins Q2. Kein Pilot hatte bei Wiederaufnahme der Session noch genug Zeit, seine Rundenzeit zu verbessern.

Erstz die Warnung, dann der Abflug

Auch am Sonntag im Grand Prix spielte ein Sturz für Diogo Moreira eine wichtige Rolle auf dem Rundkurs an der Algarve: Ein Rutscher über das Vorderrad beendete den GP-Auftritt des jungen Manns aus Sao Paolo. Übertrieben hatte er es am Sonntag jedoch nicht, im Gegenteil: «Ich bin gestürzt, weil der Vorderreifen zu kalt war. Schon zwei Runden vorher wurde mir eine Warnung dazu angezeigt.»

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Der Frust beim Piloten mit der Nummer 11 war entsprechend groß: «Ich bin wütend, denn bis dahin habe ich mein bestes Rennen dieses Jahres gezeigt. Es ist sehr schade, den GP auf diese Art beenden zu müssen.» Von Startplatz 11 ins Rennen gegangen, fuhr der LCR-Pilot nach einer furiosen ersten Runde 15 der 25 Runden auf Platz 5. Bei seinem Sturz befand er sich noch immer auf dem siebten Rang.

Moreira: «Ich habe mein Bestes gegeben, keine Fehler zu machen. Als ich hinter Fermin Aldeguer fuhr, habe ich Gas gegeben und der Reifen fühlte sich gut an. Erst als ich allein unterwegs war, habe ich Probleme bekommen. Und wenn die Pneus erst einmal die Temperatur verlieren, ist es sehr schwierig, sie wieder in ihr Arbeitsfenster zu bekommen.

Moreiras Durchhalte-Strategie ging nicht auf

Dann wird es von Runde zu Runde schlimmer.» Entsprechend vorsichtig war Moreira auf den letzten Metern in Portimao unterwegs: «Ich habe nicht zu viel Gas gegeben, denn ich dachte: Du musst nur noch eine Runde durchhalten und nur ankommen.» Ein Plan, der nicht aufging. Dennoch: «Letztlich bin ich zufrieden, denn wir haben nach dem Crash am Samstag durchgehalten und ein gutes Rennen gezeigt.»

Bitter für Teamboss Lucio Cecchinello: Auch Aushängeschild Johann Zarco ging zu Boden – und das ebenfalls Samstag wie Sonntag.

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