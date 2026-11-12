Thema der Woche: Verrückter MotoGP-Held? Martin als Psychologie-Weltmeister

Unaufhaltsam hatte sich MotoGP-Ikone Marc Marquez an Jorge Martin herangearbeitet – in Misano war es soweit. Der Ducati-Werksfahrer war nun punktgleich mit Aprilia-Vertreter Jorge Martin. Nicht nur Marc-Marquez-Fans nickten mit dem Kopf, innerlich war die WM-Entscheidung spätestens jetzt gefallen, niemand würde sich «MM93» mehr in den Weg stellen. Unterstrichen wurde das durch den Auftritt der Aprilia-Werksfahrer. Marco Bezzecchi stürzte in Führung liegend aus dem Heimrennen, Jorge Martin kämpfte mit Armpump. Bravo.

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Doch der weitere Durchmarsch blieb aus. Was aber weniger dem zu Saisonbeginn überragenden Marco Bezzecchi als dem herausragend kämpferischen Jorge Martin zu verdanken ist. Die Leistung Martins muss auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass der Madrilene im Jahr Eins seit seinem Wechsel zu Ducati Verletzungen für eine ganze Karriere ausfasste.

Allein von Anfang April (Sepang) bis Mitte April (Losail) gingen 19 Knochen zu Bruch. Dazu kam ein Schlüsselbeinbruch beim Japan-GP – Schwamm drüber. Nicht wirklich. Mediziner wissen: An Schmerzen gewöhnt sich der Körper nicht. Das Gegenteil ist der Fall, die Sensibilität nimmt weiter zu. Die Alarmglocken schrillen nach jedem Abwurf lauter.

Willensstärke so wichtig wie die Rundenzeit

Dass Motorrad-Rennsportprofis dennoch in der Lage sind, mit Schmerzen zu leben und zu arbeiten, ist an sich keine Neuigkeit, doch die Demonstration des «Martinators» jener Tage ist außergewöhnlich und ein Beleg für die Kernkompetenzen eines Profisportlers im Jahr 2026. Neben den Fähigkeiten auf dem Arbeitsgerät spielt die mentale Kraft eine übergeordnete Rolle. Willensstärke als Botschaft.

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Dass Jorge Martin sechs Tage nach dem Bruch des rechten Handgelenks in Malaysia wieder auf die 300-PS-Aprilia stieg, hatte nur am Rand mit sportlichem Ehrgeiz zu tun. Auch ging es nicht darum, Berufsgenossenschaft und Krankenkasse zu provozieren. Alleiniges Ziel war die Ansage an die Rivalen, allen voran an Marc Marquez – ein Jorge Martin gibt sich nicht geschlagen – niemals!

Jorge Martin im Attacke-Modus Foto: Gold and Goose Jorge Martin im Attacke-Modus © Gold and Goose

Die Botschaft Martins ist verständlich, aber wiederum auch nicht. Denn anders als Marc Marquez steht Martin nicht im Spätherbst, sondern agiert mit 28 Jahren in einer früheren Karriere-Jahreszeit. Getreu dem Motto – wenn ich dieses Jahr nicht Champion werde, dann eben 2027, 2028 oder vielleicht auch erst 2030. Doch statt die Ressource Körper mit Blick auf eine lange erfolgreiche Laufbahn im November 2026 zu schonen, ging und geht Jorge Martin aufs Ganze.

Als Martin in Sepang unterwegs war und rund 1,5 Sekunden auf die Bestzeit verlor – Fassungslosigkeit. MotoG-Sieger Marco Melandri, im Einsatz für das italienische TV, brachte nur ein «Unmöglich» heraus. Und auch Motorrad-Racer viel kleineren Kalibers kamen schwer ins Grübeln – oder hatten spontan Phantomschmerzen.

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Unmöglich – galt zuletzt nicht für Jorge Martin

Als Jorge Martin am vergangenen Freitag, 13 Tage nach seinem folgenschweren Crash auf Phillip Island, im Katar-Zeittraining zur ersten Attacke ansetzte, schmerzte mein Arm. In dem Fall der Linke. Ich erinnerte mich an meinen Handgelenksbruch und daran, wie ich fünf Tage nach der Eingipsung die Schlüssel der CBR 600 meiner Freundin angelte, um eine erste Probefahrt zu machen. Der Gips erschien praktisch, die Pfote ließ sich am linken Lenkerende ablegen. Doch Vertrauen oder Fahrfluss, Fehlanzeige. Feine Vibrationen flossen bis in die linke Schulter. Die kurze Runde Frischluft mag dem Geist gutgetan haben, der Körper verweigerte aber ohne Kompromisse. Schnell fahren, ich stimme Melandri zu, unmöglich.

Jorge Martin zog durch, kam bis auf Zehntel an seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit heran. Platz 7. P11 im Q2 – und dann eine Vorstellung im Sprint, die auch Tage später unglaublich erscheint. Wie war es möglich, 11 Runden nicht nur zu fahren, sondern auch noch zu attackieren? Und wieder greift die Psychologie. Denn als Marc Marquez kurzzeitig den «Martinator» vor sich sah, da war die Nachricht aus dem Herzen Martins lesbar. Marquez war klar, dass er auch in Katar noch nicht Weltmeister werden würde.

Jorge Martin und Aprilia geben sich noch nicht geschlagen Foto: Gold and Goose Jorge Martin und Aprilia geben sich noch nicht geschlagen © Gold and Goose

Der Auftritt der Nummer 89 in seiner ganzen Skurrilität beflügelte Martin selbst, Teamkollege Bezzecchi und jede Person, die im Fahrerlager mit einem Aprilia-Shirt unterwegs war. Der Sieg von Bezzecchi am Sonntag und der im Vergleich schon konservative Ritt – nach 22 Runden kam Martin als Siebter ins Ziel – erschienen nach den Auftritten am Freitag und Samstag als reine Formsache.

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Ganz gleich, ob man sich zu der Fraktion zählt, die Jorge Martin schlicht für behämmert hält, oder aber auf der anderen Seite in tiefer Demut vor dem MotoGP-Superheld aus Madrid niederkniet, die Entschlossenheit Martins ist mehr als nur bemerkenswert. Der WM-Titel 2026 mag an Marc Marquez gehen, doch in Sachen Leidensfähigkeit und Willenskraft spielt auch Jorge Martin in der Champions League.

