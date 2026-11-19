An der Messe in Mailand markiert die neue Norton 450 Urban den nächsten Schritt im laufenden Neuaufbau der traditionsreichen britischen Marke, die seit 2020 dem indischen Hersteller TVS gehört. Ein Jahr nachdem Norton mit einem Investitionsvolumen von über 200 Mio £ (240 Mio. €) den Neustart der Marke lanciert und die ersten Modelle der neuen Generation auf den Markt gebracht hat, erweitern die Inder ihr Portfolio gezielt in die untere Hubraumklasse.

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Während die Sportler Manx und Manx R sowie die Reise-Enduros Atlas und Atlas GT mit ihrem 585er Reihenzweizylinder die obere Mittelklasse besetzen, zielt die 450 Urban auf eine jüngere Kundschaft sowie auf Fahrer, die ein handliches, alltagstaugliches Motorrad wollen. Weil im indischen Markt in dieser Hubraumkategorie weiterhin Einzylindermotoren bevorzugt werden, wird die 450 Urban von einem neu entwickelten, flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotor mit 454 ccm und DOHC-Ventilsteuerung der vier Ventile angetrieben. 47 PS bei 8.000/min und 45 Nm bei 6.000/min werden genannt, womit der Single das Leistungslimit der A2-Führerscheinklasse ausschöpft. In der Stadt soll die Kombination aus geringem Eigengewicht und Einzylinder-Drehmoment für zügiges Anfahren an der Ampel und müheloses Durchschlängeln im Verkehr sorgen, während auf Überlandstrecken genügend Reserve für Überholvorgänge vorhanden sein soll.

Kühlrippen eines luftgekühlten Einzylinders kombiniert mit Wasserkühler Foto: Norton Kühlrippen eines luftgekühlten Einzylinders kombiniert mit Wasserkühler © Norton

Norton kombiniert den Einzylinder mit einem Aluminiumrahmen, einer einstellbaren 43er KYB-Teleskopgabel an der Front und einem KYB-Federbein am Heck, bei letzterem ist nur die Zugstufe, nicht aber die Druckstufe einstellbar. Die Bremsanlage liefert ByBre; vorn kommt eine einzelne Bremsscheibe mit 320 mm Durchmesser samt radial verschraubter Vierkolben-Bremszange zum Einsatz. Hinten verzögert eine 240er Scheibe mit Einkolbenzange. Unterstützt wird das System von einem Kurven-ABS.

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Der Alurahmen ist für die doppelte Motorleistung ausgelegt - mindestens Foto: Norton Der Alurahmen ist für die doppelte Motorleistung ausgelegt - mindestens © Norton

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Die technischen Daten zeigen ein technisch hochwertig aufgebautes, modernes Motorrad. Das Design hingegen ist vielleicht zu modern oder für ein Motorrad der unteren Mittelklasse zu exzentrisch. Dazu kommt ein praxisfremdes Stummelheck: Das Motorrad hört hinter dem Beifahrersitz einfach auf, der Transport von Gepäck ist offenbar nicht vorgesehen.

Norton kündigt die 450 Urban in zwei Varianten an, einen Roadster und einen Scrambler, wobei sich die Scrambler-Variante nur durch Handprotektoren, Gabelschützer, einem verlängerten Kotflügel hinten und einem Windschild unterscheidet. Preise und Lieferbarkeit sind noch nicht bekannt.