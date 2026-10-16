Macau GP: Finne Erno Kostamo wird Teamboss des Österreichers Julian Trummer
Beinahe hätte Julian Trummer die Einladung zum Macau Motorcycle Grand Prix nicht wahrnehmen können, doch jetzt tut sich eine Chance auf, die auch für die kommende Saison eine Möglichkeit sein könnte.
Für den Macau Motorcycle Grand Prix kann man nicht einfach seine Nennung abgeben, ein Fahrer muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um das Okay des Veranstalters zu bekommen. Mit seiner Teilnahme am North West 200 und der Tourist Trophy erfüllte Julian Trummer diese Kriterien und erhielt die begehrte Einladung, doch es hat nicht viel gefehlt und er hätte zuhause bleiben müssen.
«Bei den Rennen zur TT hat es sich bereits abgezeichnet, aber spätestens nach dem Southern 100 war klar, dass weder von mir, noch seitens Smith Racing Interesse besteht, gemeinsam das Einladungsrennen in Macau zu bestreiten», erzählte der 35-jährige Österreicher, der in den nächsten Tagen Vaterfreuden entgegensieht, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.
«Ich habe Rico Penzkofer gefragt, ob er sich vorstellen kann, für mich etwas zu organisieren und er hat sofort seine Bereitschaft erklärt. Kurze Zeit später hat sich Stefan Kühn bei mir gemeldet, ob ich für den Macau Motorcycle Grand Prix noch frei bin, weil er einen interessanten Deal für mich hätte. Nachdem er mir Details verraten hat, habe ich mich entschieden, sein Angebot anzunehmen.»
Trummer, der für seine Loyalität gegenüber Team und Sponsoren bekannt ist, plagte das schlechte Gewissen: «Es ist nicht meine Art, eine gemachte Zusage zurückzuziehen. Dieses Mal musste ich allerdings egoistisch sein und das habe ich Rico auch ganz offen gesagt. Er hatte vollstes Verständnis für meine Entscheidung. Dafür bin ich ihm mehr als dankbar.»
Bei der 58. Auflage des Rennens auf dem mit Leitplanken und Steinmauern gesäumten Guia Circuit wird Erno Kostamo - der Finne gewann 2022 in Macau und kann aufgrund der Nachwirkungen seines schweren Unfalls bei der Tourist Trophy nicht selbst am Klassiker teilnehmen - im Team «RVS Motorsport» der Boss von Trummer sein.
«Erno war jahrelang ein direkter Konkurrent von mir, deshalb weiß ich, dass er nichts dem Zufall überlässt und seine Motorräder immer bestens vorbereitet sind, deshalb freue ich mich, in Macau auf einer seiner BMW M1000RR zu sitzen. Ich erhoffe mir von seiner Erfahrung zu profitieren. Vielleicht ergibt sich auch eine Zusammenarbeit für das nächste Jahr. Ich würde es mir auf alle Fälle wünschen.»
Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix
2
Amalric Blanc (F)
Honda
3
Martin Morris (GB)
Honda
4
Aaron Spence (GB)
Honda
5
Kevin Keyes (IRL)
Honda
6
Sam West (GB)
BMW
7
Michael Evans (GBM)
Honda
22
Paul Jordan (GB)
Honda
23
Marcus Simpson (GBM)
BMW
25
Mark Hewitt (GB)
BMW
26
Eddy Ferre (F)
Honda
29
Timothee Monot (F)
Yamaha
40
Maurizio Bottalico (I)
BMW
44
Rob Hodson (GB)
Honda
71
Phil Crowe (GB)
BMW
85
Olivier Lupberger (CH)
Yamaha
88
Peter Hickman (GB)
BMW
91
Julian Trummer (A)
BMW
212
Dean McMaster (GB)
Kawasaki
234
Fedrik Matthys (B)
BMW
311
Florian Astner (A)
BMW
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