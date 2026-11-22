Peter Hickman nach Macau: «Rundenrekorde werden immer irgendwann gebrochen»
Bei seiner Fahrt zu seinem fünften Sieg beim Macau Motorcycle Grand Prix gelang Peter Hickman den Uralt-Rundenrekord von Stuart Easton zu unterbieten, dabei saß er seit Juli auf keinem Superbike.
Peter Hickman ist neben Michael Dunlop und Dean Harrison ohne Zweifel einer der schnellsten Road Racer dieser Tage, der sich längst bei allen vier wichtigen internationalen Straßenrennen, dem North West 200, der Tourist Trophy, dem Ulster Grand Prix und dem Macau Grand Prix, in die Siegerliste eintragen konnte.
Die heurige Saison verlief allerdings nicht ganz nach dem Geschmack des siegverwöhnten Briten. Nur beim NW200 durfte er nach dem ersten Supertwin-Rennen auf die oberste Stufe des Siegespodests steigen. Bei der TT musste er sich sowohl im Superbike-Rennen, als auch in der Senior-TT Harrison geschlagen geben und in den Supersport-Läufen gab es für ihn zweimal den dritten Platz.
Beim Macau Motorcycle Grand Prix, der im November alljährlich den Abschluss der Straßenrennsaison bildet, zeigte Hickman seine besondere Klasse. Der BMW-Pilot führte in jeder Session die Zeitentabelle an und auch im Rennen gab er sich keine Blöße und lieferte eine fehlerlose Fahrt ab, die mit seinem fünften Sieg belohnt wurde.
Obwohl er von der Konkurrenz nicht wirklich gefordert wurde und bei Halbzeit bereits einen großen Vorsprung auf seine Verfolger hatte, wollte sich Hickman nicht damit begnügen, gemütlich Richtung Zielflagge zu «cruisen». Bei seiner Siegesfahrt blieb er drei Runden in Folge deutlich unter dem seit 16 Jahren von Stuart Easton gehaltenen Rundenrekord. Am Ende der siebenten Runde blieben die Zeiger der Stoppuhr bei 2:22,697 Minuten stehen.
«Rundenrekorde werden immer irgendwann gebrochen. In der Vergangenheit waren wir bereits des Öfteren knapp daran, den Uralt-Rekord von Stuart aus dem Jahr 2010 zu knacken, dieses Mal hat es endlich geklappt», freute sich der neue Rundenrekordhalter.
«2017 bin ich eine 2:23,8 gefahren, was bis jetzt meine persönlich schnellste Runde hier gewesen ist. Dass ich nun drei Runden hintereinander Zeiten im 2:22er-Bereich fahren konnte, zeigt, wie stark wir momentan aufgestellt sind. Ich habe mich auf dem Motorrad so gut gefühlt wie seit der Tourist Trophy 2025 nicht mehr und das, obwohl ich seit Juli nicht mehr auf einem Superbike gesessen bin», unterstrich Hickman nochmals seine Leistung.
Ergebnis Macau Motorcycle Grand Prix, 21.11.2026
1.
Peter Hickman (GB)
BMW
11
26:38.172
2.
Marcus Simpson (GBM)
BMW
11
27:16.263
3.
Paul Jordan (GB)
Honda
11
27:22.996
4.
Maurizio Bottalico (I)
BMW
11
27:35.820
5.
Kevin Keyes (IRL)
Honda
11
27:41.941
6.
Mark Hewitt (GB)
BMW
11
28:00.898
7.
Eddy Ferre (F)
Honda
11
28:13.733
8.
Michael Evans (GBM)
Honda
11
28:17.024
9.
Amalric Blanc (F)
Honda
11
28:19.121
10.
Sam West (GB)
BMW
11
28:35.449
11.
Florian Astner (A)
BMW
11
28:39.428
12.
Dean McMaster (GB)
Kawasaki
11
28:41.862
13.
Fedrik Matthys (B)
BMW
11
28:46.527
14.
Martin Morris (GB)
Honda
11
28:48.341
15.
Olivier Lupberger (CH)
Yamaha
10
26:39.226
16.
Aaron Spence (GB)
Honda
10
27:23.903
DNF
Julian Trummer (A)
BMW
DNF
Rob Hodson (GB)
Honda
DNF
Timothee Monot (F)
Yamaha
DNS
Phil Crowe (GB)
BMW
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