Nach Dave Molyneaux ist Ben Birchall in der Geschichte der Tourist Trophy der zweiterfolgreichste Seitenwagen-Pilot. Seit sein Bruder Tom vor drei Jahren als Beifahrer ausgestiegen ist, läuft der 14-fache TT-Sieger allerdings einem weiteren Erfolg erfolglos hinterher. Das soll sich 2027 ändern, wenn die Rennen auf der Isle of Man nach dem viel diskutierten neuen Reglement ausgetragen werden.

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Die überarbeiteten technischen Vorschriften verabschiedet sich vom traditionellen Konzept der Verwendung von 600-cm³-Vierzylindertriebwerken aus der Supersport-Kategorie und setzt künftig auf Antriebseinheiten aus dem Sportbike-Segment. Ziel ist es laut der Organisatoren der Tourist Trophy, eine größere Leistungsausgeglichenheit zwischen unterschiedlichen Motorkonzepten zu schaffen.

Für den Briten bieten diese Änderungen die Möglichkeit, seine umfangreiche Erfahrung auf dem Snaefell Mountain Course mit einem neuen Hersteller und einer neuen technischen Herausforderung zu verbinden. Gemeinsam mit dem ambitionierten chinesischen Motorradhersteller ZXMOTO verfolgt er das Ziel, bei der Seitenwagen-TT auf die oberste Stufe des Siegerpodests zurückzukehren. Birchall und sein Beifahrer Mark Wilkes werden dabei mit einem Gespann antreten, das vom Motor der ZXMOTO 500RR angetrieben wird.

«Die Herausforderung, bei der Isle of Man TT anzutreten, hat uns schon immer motiviert, und 2027 eröffnet sich für uns eine wirklich interessante Möglichkeit. Die Änderungen am Reglement geben der Klasse eine neue Richtung. Wir sind gespannt, welche Auswirkungen das auf den Wettbewerb haben wird», sieht der 49-jährige Birchall der Tourist Trophy mit Spannung entgegen.

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«Die Zusammenarbeit mit ZXMOTO ist ein wichtiger Schritt für das Team. Es ist eine neue Herausforderung, auf die wir uns freuen, und wir sind zuversichtlich, dass wir ein konkurrenzfähiges Gesamtpaket auf die Beine stellen können. Unser Ziel ist es, an der Spitze mitzufahren und uns die Möglichkeit zu erarbeiten, um einen weiteren TT-Sieg zu kämpfen.»

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«Bei unserem Debüt bei der Tourist Trophy mit Ben Birchall und seinem Beifahrer Mark Wilkes zusammenzuarbeiten, erfüllt uns mit Stolz», so Nick Morgan von ZXMOTO Racing UK. «Der Gespannrennsport stellt eine völlig andere technische Herausforderung dar. Die Möglichkeit, den Motor der ZXMOTO 500RR bei einer der legendärsten und anspruchsvollsten Motorsportveranstaltungen der Welt einzusetzen, ist für uns äußerst spannend.»