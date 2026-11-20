Regen beim Macau GP, Österreicher Julian Trummer startet morgen aus Reihe 1
Der Regen erwies sich am zweiten Tag des Macau Motorcycle Grand Prix als Spielverderber, die Motorräder blieben am Freitag in den Boxen. Julian Trummer wird damit aus Reihe 1 ins Rennen starten.
Am zweiten Tag des Macau Motorcycle Grand Prix waren die Road Racer zur Untätigkeit gezwungen. Anhaltender Regen hatte den bereits unter trockenen Bedingungen schon nicht ungefährlichen Guia Circuit in eine unberechenbar rutschiges Asphaltband verwandelt.
Aus Sicherheitsgründen entschloss sich die Rennleitung das zweite Zeittraining zu streichen und das Ergebnis des ersten Qualyfings für die Startaufstellung heranzuziehen. Somit wird der Brite Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) die 58. Auflage des Einladungsrennen in der chinesischen Spielermetropole von der Pole-Position in Angriff nehmen.
Neben ihm werden am Samstagmorgen der nordirische Honda-Pilot Paul Jordan vom Team Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance und der Österreicher Julian Trummer, der auf der BMW von RVS Motorsport die drittschnellste Trainingszeit erzielt hatte, Aufstellung nehmen. Die zweite Startreihe bilden Rob Hodson (SMT Racing), Maurizio Bottalico (RVS Motorsport) und Phillip Crowe (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance).
«Natürlich freut es mich, in der ersten Startreihe zu stehen, aber ich hätte gerne mehr Zeit auf der Rennstrecke verbracht, aber es ist, wie es ist», versicherte Trummer in der Pressekonferenz. «Das Motorrad wurde für mich neu aufgebaut. Vor Macau bin ich es noch nicht gefahren, deshalb hätte ich gerne noch einige Anpassungen vornehmen lassen.»
«Vielleicht bekommen wir morgen vor dem Rennen noch etwas mehr Zeit, um das Motorrad noch etwas besser an meine Bedürfnisse anzupassen. Aber schon jetzt ein großes Dankeschön an Stefan Kühn, der mir diese Möglichkeit im Team von Erno Kostamo zu fahren eröffnet hat, und auch an die gesamte Mannschaft, die bis jetzt perfekt gearbeitet hat.»
Der Österreicher Florian Astner (Penz13 Racing), der erstmals eine der begehrten Einladungen für das Rennen erhalten hatte, qualifizierte sich für den 16. Startplatz. Der erfahrene Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport), der den Macau GP vor drei Jahren an der 15. Stelle beendet hatte, markierte am Donnerstag die siebzehntschnellste Zeit.
Macau Motorcycle Grand Prix, Trainingsergebnis
1.
Peter Hickman (GB)
BMW
2:26,396
0:00,000
2:26,396
2.
Paul Jordan (GB)
Honda
2:28,935
0:00,000
2:28,935
3.
Julian Trummer (A)
BMW
2:30,054
0:00,000
2:30,054
4.
Rob Hodson (GB)
Honda
2:30,056
0:00,000
2:30,056
5.
Maurizio Bottalico (I)
BMW
2:31,291
0:00,000
2:31,291
6.
Phil Crowe (GB)
BMW
2:31,543
0:00,000
2:31,543
7.
Marcus Simpson (GBM)
BMW
2:32,663
0:00,000
2:32,663
8.
Mark Hewitt (GB)
BMW
2:33,624
0:00,000
2:33,624
9.
Kevin Keyes (IRL)
Honda
2:34,911
0:00,000
2:34,911
10.
Eddy Ferre (F)
Honda
2:35,230
0:00,000
2:35,230
11.
Fedrik Matthys (B)
BMW
2:35,682
0:00,000
2:35,682
12.
Michael Evans (GBM)
Honda
2:36,190
0:00,000
2:36,190
13.
Sam West (GB)
BMW
2:37,256
0:00,000
2:37,256
14.
Dean McMaster (GB)
Kawasaki
2:37,632
0:00,000
2:37,632
15.
Amalric Blanc (F)
Honda
2:37,897
0:00,000
2:37,897
16.
Florian Astner (A)
BMW
2:39,794
0:00,000
2:39,794
17.
Olivier Lupberger (CH)
Yamaha
2:41,118
0:00,000
2:41,118
18.
Martin Morris (GB)
Honda
2:41,353
0:00,000
2:41,353
19.
Timothee Monot (F)
Yamaha
2:41,978
0:00,000
2:41,978
20.
Aaron Spence (GB)
Honda
2:44,248
0:00,000
2:44,248
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach