Am zweiten Tag des Macau Motorcycle Grand Prix waren die Road Racer zur Untätigkeit gezwungen. Anhaltender Regen hatte den bereits unter trockenen Bedingungen schon nicht ungefährlichen Guia Circuit in eine unberechenbar rutschiges Asphaltband verwandelt.

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Aus Sicherheitsgründen entschloss sich die Rennleitung das zweite Zeittraining zu streichen und das Ergebnis des ersten Qualyfings für die Startaufstellung heranzuziehen. Somit wird der Brite Peter Hickman (Zeeco BMW by 8TEN Racing) die 58. Auflage des Einladungsrennen in der chinesischen Spielermetropole von der Pole-Position in Angriff nehmen.

Neben ihm werden am Samstagmorgen der nordirische Honda-Pilot Paul Jordan vom Team Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance und der Österreicher Julian Trummer, der auf der BMW von RVS Motorsport die drittschnellste Trainingszeit erzielt hatte, Aufstellung nehmen. Die zweite Startreihe bilden Rob Hodson (SMT Racing), Maurizio Bottalico (RVS Motorsport) und Phillip Crowe (Jackson Racing powered by Prosper 2 - Croweperformance).

«Natürlich freut es mich, in der ersten Startreihe zu stehen, aber ich hätte gerne mehr Zeit auf der Rennstrecke verbracht, aber es ist, wie es ist», versicherte Trummer in der Pressekonferenz. «Das Motorrad wurde für mich neu aufgebaut. Vor Macau bin ich es noch nicht gefahren, deshalb hätte ich gerne noch einige Anpassungen vornehmen lassen.»

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«Vielleicht bekommen wir morgen vor dem Rennen noch etwas mehr Zeit, um das Motorrad noch etwas besser an meine Bedürfnisse anzupassen. Aber schon jetzt ein großes Dankeschön an Stefan Kühn, der mir diese Möglichkeit im Team von Erno Kostamo zu fahren eröffnet hat, und auch an die gesamte Mannschaft, die bis jetzt perfekt gearbeitet hat.»

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Der Österreicher Florian Astner (Penz13 Racing), der erstmals eine der begehrten Einladungen für das Rennen erhalten hatte, qualifizierte sich für den 16. Startplatz. Der erfahrene Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport), der den Macau GP vor drei Jahren an der 15. Stelle beendet hatte, markierte am Donnerstag die siebzehntschnellste Zeit.

Macau Motorcycle Grand Prix, Trainingsergebnis