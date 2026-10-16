Macau GP mit zwei Österreichern, einem Schweizer, aber ohne Vorjahressieger
20 Fahrer finden sich in der Nennliste für den Macau Grand Prix, darunter sind die Österreicher Trummer und Astner sowie der Schweizer Lupberger. Den Namen des Briten Todd sucht man vergeblich.
Am 21. November findet auf dem 6,2 Kilometer langen Guia Circuit zum 58. Mal der Macau Motorcycle Grand Prix statt. 20 Rennfahrer kamen dieses Jahr in den Genuss einer der begehrten Einladung des Veranstalters. Die Überraschung, mit Peter Hickman findet sich nur ein Pilot in der Nennliste, der in den letzten vier Jahren auf dem Podest gestanden war.
Hickman gilt auch als großer Favorit für die Veranstaltung. Der britische BMW-Fahrer (Zeeco BMW by 8TEN Racing) gewann das Rennen immerhin bereits vier Mal. Im Vorjahr belegte er bei seinem Comeback den zweiten Platz, nachdem er den Großteil der Saison wegen einer bei der Tourist Trophy erlittenen Verletzung versäumt hatte.
Während die deutschsprachige Abordnung durch die beiden Österreicher Julian Trummer (RVS Motorsport) und Florian Astner (Penz13 Racing Team) sowie den Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport) vertreten sind, fehlen der Finne Erno Kostamo (Sieger 2022) und der Brite Davey Todd (Sieger 2024 und 2025) aufgrund von Verletzungen.
Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix
2
Amalric Blanc (F)
Honda
3
Martin Morris (GB)
Honda
4
Aaron Spence (GB)
Honda
5
Kevin Keyes (IRL)
Honda
6
Sam West (GB)
BMW
7
Michael Evans (GBM)
Honda
22
Paul Jordan (GB)
Honda
23
Marcus Simpson (GBM)
BMW
25
Mark Hewitt (GB)
BMW
26
Eddy Ferre (F)
Honda
29
Timothee Monot (F)
Yamaha
40
Maurizio Bottalico (I)
BMW
44
Rob Hodson (GB)
Honda
71
Phil Crowe (GB)
BMW
85
Olivier Lupberger (CH)
Yamaha
88
Peter Hickman (GB)
BMW
91
Julian Trummer (A)
BMW
212
Dean McMaster (GB)
Kawasaki
234
Fedrik Matthys (B)
BMW
311
Florian Astner (A)
BMW
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