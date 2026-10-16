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Macau GP mit zwei Österreichern, einem Schweizer, aber ohne Vorjahressieger

20 Fahrer finden sich in der Nennliste für den Macau Grand Prix, darunter sind die Österreicher Trummer und Astner sowie der Schweizer Lupberger. Den Namen des Briten Todd sucht man vergeblich.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Macau Motorcycle GP: Der «Tanz» zwischen Leitplanken und Steinmauern
Macau Motorcycle GP: Der «Tanz» zwischen Leitplanken und Steinmauern
Foto: GCS
Macau Motorcycle GP: Der «Tanz» zwischen Leitplanken und Steinmauern
© GCS

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Am 21. November findet auf dem 6,2 Kilometer langen Guia Circuit zum 58. Mal der Macau Motorcycle Grand Prix statt. 20 Rennfahrer kamen dieses Jahr in den Genuss einer der begehrten Einladung des Veranstalters. Die Überraschung, mit Peter Hickman findet sich nur ein Pilot in der Nennliste, der in den letzten vier Jahren auf dem Podest gestanden war.

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Hickman gilt auch als großer Favorit für die Veranstaltung. Der britische BMW-Fahrer (Zeeco BMW by 8TEN Racing) gewann das Rennen immerhin bereits vier Mal. Im Vorjahr belegte er bei seinem Comeback den zweiten Platz, nachdem er den Großteil der Saison wegen einer bei der Tourist Trophy erlittenen Verletzung versäumt hatte.

Während die deutschsprachige Abordnung durch die beiden Österreicher Julian Trummer (RVS Motorsport) und Florian Astner (Penz13 Racing Team) sowie den Schweizer Olivier Lupberger (Heidger-Motorsport) vertreten sind, fehlen der Finne Erno Kostamo (Sieger 2022) und der Brite Davey Todd (Sieger 2024 und 2025) aufgrund von Verletzungen.

Nennliste Macau Motorcycle Grand Prix

Nr.
Fahrer
Motorrad

2

Amalric Blanc (F)

Honda

3

Martin Morris (GB)

Honda

4

Aaron Spence (GB)

Honda

5

Kevin Keyes (IRL)

Honda

6

Sam West (GB)

BMW

7

Michael Evans (GBM)

Honda

22

Paul Jordan (GB)

Honda

23

Marcus Simpson (GBM)

BMW

25

Mark Hewitt (GB)

BMW

26

Eddy Ferre (F)

Honda

29

Timothee Monot (F)

Yamaha

40

Maurizio Bottalico (I)

BMW

44

Rob Hodson (GB)

Honda

71

Phil Crowe (GB)

BMW

85

Olivier Lupberger (CH)

Yamaha

88

Peter Hickman (GB)

BMW

91

Julian Trummer (A)

BMW

212

Dean McMaster (GB)

Kawasaki

234

Fedrik Matthys (B)

BMW

311

Florian Astner (A)

BMW

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