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Pro Circuit Kawasaki 2027: Nate Thrasher verstärkt Fünfer-Team

Monster Energy Pro Circuit Kawasaki tritt 2027 mit fünf Fahrern an. Neuzugang Nate Thrasher ergänzt Titelverteidiger Levi Kitchen, Seth Hammaker, Drew Adams und Nick Romano.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Levi Kitchen gewann die SMX Supermotocross-Meisterschaften
Levi Kitchen gewann die SMX Supermotocross-Meisterschaften
Foto: Kawasaki
Levi Kitchen gewann die SMX Supermotocross-Meisterschaften
© Kawasaki

Im Artikel erwähnt

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Monster Energy Pro Circuit Kawasaki ist in der 250er-Klasse der AMA-Serien seit Jahrzehnten eine feste Größe. In der kommenden Saison wird das Team mit 5 Fahrern an den Start gehen.

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Neu im Aufgebot ist Nate Thrasher, der von Yamaha zu Kawasaki wechselt. Der siebenmalige Supercross-Sieger hat klare Ziele: «Ich möchte Rennen gewinnen und um die Meisterschaft kämpfen», erklärte er. «Mein Ziel sind zehn Siege.»

Levi Kitchen ist Titelverteidiger

Angeführt wird das Team von Levi Kitchen, der zwar in diesem Jahr keine der Einzelmeisterschaften (Supercross und Motocross) gewinnen konnte, aber am Ende den 250SMX-Titel holte. Für Pro Circuit Kawasaki war es bereits der 32. Meisterschaftsgewinn. Seth Hammaker kehrt nach seiner Schulterverletzung in den Wettbewerb zurück. Er gewann 2026 das Supercross in Daytona sowie den Pro-Motocross-Auftakt auf dem Fox Raceway. Drew Adams soll künftig seinen Speed in konstante Ergebnisse umsetzen. Nick Romano, der 2026 als Ersatzfahrer zum Team kam und in Thunder Valley sein erstes Gesamtpodium erreichte, erhält im kommenden Jahr einen Stammplatz.

Im Artikel erwähnt

«Wir können auf viel Schwung aufbauen», erklärte Teamchef Mitch Payton. «Nate passt hervorragend in unser Programm und hat die Geschwindigkeit und Erfahrung für starke Ergebnisse.»

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