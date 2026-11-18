Am 9. Januar 2027 fällt in Anaheim der Startschuss zur neuen US-Supercross-Saison – in sieben Wochen und drei Tagen. Lucas Coenen wurde am 9. November, ausgerechnet an seinem 20. Geburtstag, an der Hüfte operiert. Nach vergleichbaren Eingriffen wird üblicherweise eine Rehabilitationszeit von sechs bis acht Wochen veranschlagt.

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Fortschritte erkennbar

Der Belgier veröffentlichte inzwischen erste Videos, die ihn beim Spaziergang zeigen. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wird Coenen Anfang Januar bereits so weit sein, dass er in der weltweit härtesten Supercross-Serie antreten kann?

Harrison legt sich nicht fest

Am Rande der Teampräsentation von Red Bull KTM erklärte Teamchef Ian Harrison, dass ein verspäteter Saisonstart durchaus möglich sei. «Das Wichtigste ist, dass Lucas gesund und wieder vollständig fit ist, bevor er in den Rennsport zurückkehrt», betonte Harrison. «Im Moment würde ich sagen, dass Anaheim 1 noch in weiter Ferne liegt. Aber ich bin sicher, dass er bald wieder dabei sein wird.»

Keine Rückkehr in die 250er-Klasse

Eine Rückkehr von Coenen in die später beginnende 250er-Ostküstenmeisterschaft schloss Harrison hingegen aus. «Ich habe darüber nachgedacht. Aber Lucas ist inzwischen ein 450er-Fahrer, und wir haben ihn für diese Klasse verpflichtet. Er wird in der 450er-Kategorie bleiben.»

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