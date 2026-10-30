Endlich entschieden: Ken Roczen (Suzuki) setzt seine Karriere fort

Diese Nachricht dürfte nicht nur für die deutschen Supercross-Fans so etwas wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk sein: Nach dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften stellte sich für den Thüringer die Frage, ob er nach seinem größten Erfolg den Helm an den Nagel hängt oder noch einmal als Titelverteidiger antritt. Er hat lange darüber nachgedacht, aber seine Körpersprache hat immer wieder gezeigt, dass das Feuer in ihm immer noch brennt und er eigentlich keine Lust hat, in Rente zu gehen. Auf der anderen Seite sollte man aufhören, wenn es am Schönsten ist. Als Stefan Everts im Jahre 2006 nach seinem 10. WM-Titel aufhörte, war er noch voll konkurrenzfähig.

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Startnummer 1 oder doch die 94?

Der Supercross-Champion bestätigte seine Entscheidung in den sozialen Medien. Ken Roczen bereitet sich derzeit auf die AUS-X Supercross am kommenden Wochenende in Geelong vor. Danach startet er am 21.-22. November beim Supercross Paris. Im US-Supercross könnte er als Titelverteidiger im kommenden Jahr mit der Startnummer 1 auf seiner Suzuki antreten. «Sieht so aus, als würde ich nächstes Jahr wieder ein Problem sein», erklärte er in den sozialen Medien.